Posada koju je vodio italijanski biznismen Fabio Budzi (76), svetski prvak u vožnji glisera, pokušao je da obori rekord u brzoj vožnji na razdaljini od Monaka do Venecije

Sedmi Animator fest počinje danas i trajaće do 22. Septembra. On će zvanično biti otvoren pola sata kasnije prikazivanjem filmova dece do 15 godina, koji su u prvoj takmičarskoj kategoriji