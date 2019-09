Beta | 16. septembar 2019. 12:46 |

Fudbaler Partizana Rajko Brežančić rekao je danas da bi crno-beli u predstojećoj utakmici Lige Evropa protiv AZ Alkmara trebalo da budu koncentrisani na svoju igru, kao i da pored izostanka organizovanih navijača zbog kazne UEFA, veruje u pobedu.





- Trebalo bi jednostavno da igramo našu igru, ne bi trebalo da ih se plašimo, nisu oni neki bauk, niti su nešto posebno, po meni, bila je mnogo bolja ekipa kada sam ja bio tamo, ali moramo da ih shvatimo ozbiljno ako želimo da pobedimo - rekao je Brežančić za klupski sajt.

Partizan će u četvrtak dočekati AZ Alkmar u prvom kolu Lige Evropa. Zbog kazne Evropske fudbalske unije (UEFA), utakmici će moći da prisustvuju samo deca iz škola fudbala.

- Nažalost, UEFA nam nije odobrila da igramo pred publikom, ali ponovo imamo pomoć sa tribina od te dece, prošla utakmica takođe je bila baš super za igranje, pravo uživanje, i za decu je to jedna velika noć, tako da verujem da ćemo uz pomoć dece pobediti na toj utakmici - rekao je on.

Brežančić je dodao da je ekipa posle plasmana u Ligu Evropa dosta rasterećenija.

- Bio nam je cilj da uđemo, što je rekao trener Savo Milošević to je nama jedan bonus. Imamo ovu našu Superligu, to je naša realnost, ovo je samo jedan bonus, po meni, zasluženo smo ušli u LE jer smo radili otkad sam ja došao. Spremali smo se baš za te utakmice, gledali da bude dobro za sve, za nas igrače, navijače, da dovedemo neke ekipe u Beograd. Eto, kao što znate, dolazi Mančester junajted, po meni je to jedna od najboljih ekipa u svetu - rekao je on.

Utakmica između Partizana i AZ Alkmara igraće se u četvrtak od 21.00 na stadionu u Humskoj.