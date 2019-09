Beta | 09. septembar 2019. 18:06 |

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković najavio je danas veliki broj promena za utakmicu sa Luksemburgom, kao i da će taj trend nastaviti do kraja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.





- Rezultat prethodne utakmice je definisao naš pravac do kraja kvalifikacija. Neće biti jedna promena, već mnogo više. Daćemo šansu nekima koje sam manje video. Video sam ih na treningu i kako se ponašaju, ali ne i na terenu. Biće veoma mnogo izmena u odnosu na prethodnu utakmicu - rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare u Luksemburgu.

Srbija posle poraza od Portugala u subotu ima minimalne šanse da se kroz kvalifikacije plasira na Evropsko prvenstvo.

Tumbaković je naveo da je je potrebna neka vrsta "reza" pred preostale četiri utakmice.

- Cela Evropa čuva loptu, niko je ne prodaje. Igraju iz svoje trećine, stvaraju mogućnost da se između linija napravi rešenje. To je proces koji traje i traži vreme. Imali smo samo tri prava treninga. Hteli smo da pokažemo šta eventualno želimo. Da će u hodu biti nekih promena, to sigurno. Da bi napravio pravu reprezentaciju treba dati šansu da neko pogreši. On ima pravo da pogreši, a mi smo tu da vidimo ko je dobar i da napravimo selekciju. Ako neko voli mlade igrače, vole ih treneri, a ja posebno. Oni imaju posebnu energiju. Kada to pričam, mislim na klub. Kada je reprezentacija u pitanju, osnovno opredeljenje je da igraju najbolji. Ako se pravi rez, treba da razmišljamo da li su oni koji su ovde najbolji, a ne o njihovoj starosti - kazao je Tumbaković.

Dušan Tadić neće igrati narednu utakmicu zbog povrede, a povodom toga selektor je rekao:



- Sjajan je igrač. Sticaj okolnosti je povreda koju ima, traži prostor od tri-četiri dana da odmori. Bar tako kažu lekari, a ja im verujem.

Srbija će u utorak igrati protiv Luksemburga.

- Predrasudu o Luksemburgu imamo iz vremena kada su utakmice sa njima bile sigurne pobede i siguran prolaz. U poslednje vreme nije tako. Mnoge takve države igraju fudbal. Luksemburg pravi reprezentaciju koja zavređuje posebnu pažnju. Ne pravim alibi, to je realno. Rezultati govore u prilog tome. Sada su ispred nas, imaju bolju gol razliku... Teško primaju golove, doduše teško i daju, ali to više nije ona ekipa. Biće ozbiljna borba. Ako želiš rezultat, moraćeš dobro da se napneš da bi to ostvario. Uopšte ne igraju naivno - kazao je Tumbaković.

Utakmica između Luksemburga i Srbije igraće se sutra od 20.45.