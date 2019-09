Tanjug | 08. septembar 2019. 01:51 | Komentara: 0

Reprezentativac Srbije Dušan Tadić izjavio je da je veoma razočaran zbog poraza od Portugalije (4:2) u Beogradu i da je plasman na Evropsko prvenstvo kroz kvalifikacije jako daleko.



"Veliko razočaranje... Lepo što je bio pun stadion, ali razočarani smo. Hteli smo pozitivan rezultat, nije se desilo i razočarani smo. Portugalija je ekipa sa puno kvaliteta, kažnjava svaku grešku, a mi smo ih napravili previše", rekao je Tadić novinarima posle utakmice.



Kapiten Ajaksa smatra da je falilo više koncentracije pred golom protivnika.



"Kada smo mogli da se vratimo, primali smo gol, to nas je preseklo", rekao je on, dodajući da je bilo malo vremena za rad sa selektorom Ljubišom Tumbakovićem.



Tadić je realan kada govori o šansama kroz kvalifikacije za mesto na EP pored Ukrajine i Portugalije.



"Realno, teško ćemo kroz ove kvalifikacije do EURA. Portugalci i Ukrajinci ovakvu šansu neće ispustiti. Dobro je što imamo i Ligu nacija", zaključio je Tadić.



Srbija za tri dana gostuje Luksemburgu u nastavku kvalifikacija za EURO.