Tanjug | 30. avgust 2019. 09:50 |

Fudbaleri Partizna u grupnoj fazi Lige Evrope igraće u grupi L sa Mančester Junajtedom, Astanom i AZ Alkmaraom, odlučeno je žrebom u Monaku.Osvajač Kupa Srbije, koji je preko norveškog Moldea prošao u grupnu fazu LE, bio je smešten u trećem šeširu zajedno sa Sent Etjenom, Karabagom, Fejnordom, Hetafeom, Espanjolom, Malmeom, Standardom iz Liježa, Vulverhemptonom, Renom, Rozenborgom i Bašakšehirom.Iz prvog šesira dobio je engleskog velikana Mančester Junajted, iz drugog kazahstansku Astanu, dok je iz poslednjemg šesira voljom žreba za rivala dobio holandski AZ Alkmar.Prve utakmice u grupi igraće se 19. septembra, a raspored će biti naknadno određen.Grupa A: Sevilja, APOEL, Karabag, DidelanzGrupa B: Dinamo Kijev, FK Kopenhagen, Malme, LuganoGrupa C: Bazel, Krasnodar, Hetafe, TrabzonGrupa D: Sporting Lisabon, PSV Ajndhoven, Rozenborg, LASKGrupa E: Lacio, Seltik, Ren, KluzGrupa F: Arsenal, Ajntraht, Standard, GimaraisGrupa G: Porto, Jang Bojs, Fajnord, RendzersGrupa H: CSKA Moskva, Ludogorec, Espanjol, FerencvarosGrupa I: Volfsburg, Gent, Sent Etjen, OleksandrijaGrupa J: Roma, Menhengladbah, Basaksehir, VolfsbergerGrupa K: Besiktas, Braga, Vulverhempton, SlovanGrupa L: Mancester junajted, Astana, PARTIZAN, AZ Alkmar.