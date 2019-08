M.BLAŽIĆ | 29. avgust 2019. 06:50 | Komentara: 0

OD SPECIJALNOG IZVEŠTAČA "NOVOSTI": MOLDE

EVROPSKA sudbina Partizana staje u 90 minuta revanša sa Moldeom (19.00 - RTS 1, Arena 1). Rutinska eliminacija Velšana, sistem toplo-hladno protiv Malatije i dobar rezultat, uz ne baš i takvu igru, u prvom meču protiv Moldea. Sve to će se zaboraviti i postati nevažno kada Francuz Rudi Buke večeras označi kraj utakmice u Norveškoj i isprati igrače dvaju timova - jedne na produžetak evropske staze, a druge na tmurni put koji vodi isključivo u lokalne okvire.

Znaju u Partizanu veoma dobro koliko boli šamar na poslednjem stepeniku pred ulazak u grupnu fazu Ligu Evrope (osetili su ga pre tačno godinu dana protiv Bešiktaša u Istanbulu). Zato su svi spremni - tako su i delovali juče tokom tročasovnog leta za Molde, da, ukoliko je moguće, pruže mrvicu više od maksimuma kako bi sebi, klubu i navijačima obezbedili široke osmehe večeras, a tokom jeseni bar još šest poslastica sa prefiksom međunarodna.



NORVEŽANIN "GROBAR" EKSPEDICIJU Partizana juče je na aerodromu "Nikola Tesla" ispratio i jedan Norvežanin (u dresu Partizana), koji će večeras svim srcem biti uz Partizan. Reč je o Kristijanu Kašu, koji već dugo živi u Srbiji i veliki je navijač Rozenborga. - Napred Partizan, do pobede! Moj Rozenborg nije uspeo da uđe u Ligu šampiona, ali će zato Partizan izbaciti Molde i ući u Ligu Evrope - optimista je Kaš.

- Moramo da promenimo dosta stvari u odnosu na prvi meč u Beogradu i mislim da nemam dovoljno vremena kako bih sve to ispričao. Iz tog prvog susreta najviše nam znači to što smo postigli dva gola, to može da nam koristi - ne ostavlja dilemu na početku najave onoga što večeras njegov tim očekuje na stadionu "Aker" trener crno-belih Savo Milošević.

Jasno je da će, s obzirom na negativan rezultat iz beogradskog meča, Molde morati da krene agresivnije i otresitije ka golu Partizana, a Milošević je siguran da će njegovi puleni imati spreman odgovor.

- Za mene su uvek parametri toga kako moramo da izgledamo na terenu - taktička disciplina i trčanje, kao što je prošle sezone bio slučaj u oba polufinalna meča Kupa Srbije protiv Radničkog i u finalu sa Zvezdom. Velika je važnost utakmice, biće teško, jer ne bi ni bilo normalno da bude lako, i zato moramo da držimo koncentraciju svih 90 minuta.

Ono što je izvesno je da bi jedina promena u odnosu na prvi meč sa Norvežanima trebalo da bude oporavljeni Bojan Ostojić umesto Igora Vujačića.

Rezervista koji je prodrmao ekipu u poslednjih 20 minuta beogradskog meča Bibras Natho i večeras će priliku vrebati sa klupe zbog nedovoljno fizičke spreme.



- Ne bi valjalo da sudimo o igri jedne ekipe na osnovu 20 minuta učinka jednog igrača. Natho se svakim danom sve više uklapa u ekipu, deo je kolektiva i svakako igrač od koga očekujemo da unapredi igru Partizana - zaključio je Milošević.

MOLDE - PARTIZAN

STADION: "Aker". Početak: 19.00 (RTS 1, Arena 1). Sudija: Rudi Buke (Francuska).

MOLDE: Kraninks - Haraldseid, Gabrijelsen, Bjornbak, Foren - Husain, Aursnes - Hestad, Eikrem, Omoiujanfo - Dzejms.

PARTIZAN: Stojković - N. R. Miletić, Ostojić, S. Pavlović, Urošević - Zdjelar, Šćekić - Tošić, Suma, Asano - Sadik.





ČESTITKA NAJVEĆEM RIVALU

POKAZAO se Savo Milošević kao pravi sportsmen kada je posle eliminacije Kopenhagena čestitao najvećem rivalu na prolazu, a isto je učinio i juče.

- Sve čestitke Zvezdi. Nije mala stvar to što su uradili, dve godine zaredom igraju u Ligi šampiona. Fenomenalan je to uspeh i, verujem, dodatni motiv igračima našeg tima da i mi prođemo Molde i da imamo dva tima u grupnim fazama UEFA takmičenja - podvukao je Milošević.