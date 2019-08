Agencije | 28. avgust 2019. 14:07 | Komentara: 0

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da je ekipa oformljena i da javnost ne treba da očekuje velike promene do kraja prelaznog roka i početka grupne faze Lige šampiona.



- Ben odlazi, a pitanje je šta će biti sa Boaćijem, ima mnogo interesovanja i za njega. U skladu sa tim ćemo se ponašati.





Pročitajte još Emotivni Milojević o odlasku Bena iz Zvezde: Život teče dalje

Terzić je, nepun dan posle plasmana u Ligu šampiona preko Jang Bojsa, dodao da je ponosan zbog tog rezultata.





Zvezda se plasirala u Ligu šampiona, a na žrebu sutra u Monaku će biti u četvrtom šeširu. Dinamo Zagreb je mogući rival pošto je u trećem.





- Zvezda je davno oformila tim. Imamo po dva igrača na svakoj poziciji i nema potrebe za velikim očekivanjima. Dolasci će biti u skladu sa odlascima. Zvezda ima dobar tim, nema ni na jednoj poziciji loše rešenje. Ne treba nam niko, puni smo na svim pozicijama - rekao je Terzić novinarima.Zvezda će igrati Ligu šampiona i tema razgovora sa Terzićem bila je pojačavanje tima za to takmičenje.- Dovođenje još iskusnih, kvalitetnih igrača bi ugušila prostor. Nema potrebe. Sigurno nećemo biti lak protivnik u grupnoj fazi Lige šampiona. Ne očekujte velike promene. Lakše je dovesti igrača sada kada Zvezda igra Ligu šampiona, naravno. Ali, Zvezda je digla zahteve i hoće kvalitetne igrače. A, oni koštaju, skupi su. Mnogo igrača se nudi, Zvezda je u situaciji da bira.Zvezda će otkupiti ugovor Miloša Degeneka od Al Hilala za milion i po dolara.- Do kraja februara treba da se izjasnimo, milion i po dolara je otkupna cena. On je pokazao igrački i ljudski kvalitet i karakter, da može da nosi teret Crvene zvezde - naveo je direktor crveno-belih.Nije želeo da govori o imenima, ali je naveo da bi mogao da dođe brzi krilni fudbaler, ne i napadač.Zvezda na mestu špica ima Milana Pavkova, Tomanea i Ričmonda Boaćija.- Napravili smo problem treneru Vladanu Milojeviću za koga da se odluči, ko da mu bude prva devetka.Terzić je naveo da je prodaja najboljih igrača bila opcija samo u slučaju da se ekipa ne plasira u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja.- Nećemo po svaku cenu prodavati igrače - istakao je Terzić i najavio odlazak Bena i mogući Boaćija.Generalni direktor Zvezde je istakao da "nema te cene" za koju bi klub pustio Marka Marina.- Razgovaramo često, mnogo vremena provodim sa njim. Pravi lider, vođa, pametan momak koji je postao ljubimac navijača. Odavno kvalitetniji igrač nije bio na našim terenima. Ako se ja budem pitao, Marin će do kraja karijere ostati u Zvezdi - rekao je Terzić.Dodao je da je izvestan i ostanak Milana Rodića.- Nemamo ponudu, niti je u planu da ide. Ali, tržište je živo. U slučaju da dođe dobra ponuda, možda će i otići. Voleo bih da ostane, izvanredno igra i potreban je Zvezdi.Najavio je Terzić da će se tokom sezone pružiti šansa mladim igračima, prvo Njegošu Petroviću, Veljku Nikoliću i Nikoli Krstoviću, a od januara i Strahinji Erakoviću i Gavriću.Bilo je reči i o statusu trenera Vladana Milojevića, koji treću sezonu vodi ekipu Zvezde.- Voleo bih da ostane do kraja karijere. Uradićemo sve da on ostane i posle juna, naravno da ćemo da mu ponudimo novi ugovor. Nadam se da ćemo postići dugoročan dogovor. Videćemo, Srbija je zemlja u kojoj se ne može dugoročno planirati - rekao je Terzić.Kada je reč o imenima potencijalnih pojačanja, Terzić je rekao da niko iz kluba nije razgovarao sa Filipom Mladenovićem, dok nije želeo da otkrije da li je Aleksandar Čavrić želja do kraja prelaznog roka.Terzić podsetio je da je klub pre samo pet godina bio pred gašenjem, a sada drugi put u nizu ušao u Ligu šampiona i tako prešao "nezabeležen put".- Ostvarili smo veliki uspeh drugu godinu zaredom mestom u Ligi šampiona, a treću u grupnoj fazi. Kada pogledamo put šta je sve bilo pre pet godina... Takav put je nezabležen u istorijih sportskih kolektiva, da je bio pred gašenjem.Terzić ne želi da padne u euforiju zbog novog velikog uspeha.- Zvezda je veliki klub sa ozbiljnim rukovodstvom, ali nemamo vremena za likovanje i slavlje, to ostavljamo našim navijačima.Generalni direktor srpskog prvaka je rekao da nema želja pred žreb za Ligu šampiona, ali da bi za protivnika "voleo Dinamo" iz Zagreba.- Voleo bih da dobijemo Dinamo da se izmeri na terenu ko je bolji, da pokažemo da smo najbolji na ovim prostorima. Mislim da je Zvezda izrasla kao klub koji je najbolji i najjači u regionu i voleo bih da to pokažemo na terenu.- Sigurno je da bi taj dvomeč izazvao mnogo predigri van terena koje nemaju veze sa sportom, koje bih voleo da izbegnemo. Zvezda treba da pravi imidž sportskog kolektiva sa fer-plejom, a te utakmice vuku recke prošlih vremena.Iz prvog i drugog šešira želi najjače klubove, poput Real Madrida, Barselone, Juventusa i Bajerna.- Paklena imena klubova su u prvom i drugom šeširu, ali bih voleo da dobijemo najveće, najjače rivale jer mislim da narod želi da u Beogradu gleda najveće asove, da se dese pravi sportski događaji, a to mogu da obezbede samo najveći - naveo je direktor Zvezde.- Ovaj narod je željan velikih utakmica. Zvezda je pokazala protiv Napolija i Liverpula da je naučila da igra protiv najvećih - istakao je Terzić.