"Izbacili smo jako dobrog protivnika, nije nas iznenadio i ostaće zapamćen rezultat da smo ušli u istoriju. Puno smo respektovali Jang Bojs, ne susrećemo se sa tako brzim igračima, postoji strah da se ne pogreši. Ipak, na poluvremenu smo pričali da se opustimo i izgledalo je mnogo bolje u nastavku", kazao je trener fudbalera Crvene zvezde.





Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je ponosan na novi veliki uspeh i drugi plasman u Ligu šampiona u nizu."Ponosan sam, napravljen je lep uspeh i ostvaren veliki cilj. Od prvog dana priprema smo imali veliku želju da ponovimo prošlogodišnje iskustvo. Znali smo da nije lako, ali u životu ništa nije lako. Bog nas je nagradio da ponovo budemo učesnici LŠ i to je fantastičan uspeh za igrače pre svih, a onda i klub", rekao je Milojević na konferenciji za medije posle utakmice.On je dodao da je dobra stvar što će u Beograd ponovo doći najveći evropski klubovi da, kako je naglasio, vide lep grad i upoznaju srpsku tradiciju.Milojević je zadržao perfektan skor u kvalifikacijama iz 12 dvomeča u protekle tri godine koliko je na klupi Crvene zvezde."Uvek može da se gleda kada se podvuče crta. Sadašnjost je kratkovida, tek posle nekog vremena moći će da se gleda trezvenije. Ne želimo da razmišljamo na takav način. Lepo je što se sve to izdogađalo, ali čim prođe euforija dolazi veći pritisak i dižu se granice", naveo je on.Podsetio je na reči prijatelja, kojeg nije imenovao."Igram da bih pobedio, ne da bih igrao, to mi je prijatelj rekao. I večeras smo imali sreće, oni koji nas ne vole reći će to. Takav sam srećnik...Mora sve po malo da se ima", zaključio je Milojević u pomalo ironičnom tonu.Njegov kolega iz Jang Bojsa Đerard Seoane čestitao je Crvenoj zvezdi na plasmanu u Ligu šampiona."Vraćamo se kući razočarani, imali smo osećaj da smo bili bolja ekipa u dva meča. Žao nam je što smo ispali bez poraza, zaslužili smo više, možda gol više, ali u fudbalu se igra odbrana i napad", rekao je Seoane, koji je priznao da više žali za šansama iz Berna.Žreb za Ligu šampiona na programu je u četvrtak u Monaku od 18 sati.