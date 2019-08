Novosti online | 27. avgust 2019. 16:51 |

Bliži se početak meča između Crvene zvezde i Jang bojsa. Atmosfera na "Marakani" će biti paklena... Švajcarci su želeli da osete čuveni tunel pred meč sa Crvenom zvezdom, i ostali su zaprepašćeni. Novinar Alan Kunc objavio je reportažu na portalu "Blik".

- Ovo je najtežih 100 koraka u životu jednog fudbalera- navodi novinar švajcarskog Blika.

- Svlačionica nije na stadionu, već u zgradi napolju, igrači moraju da prođu kroz beskrajni dvodelni tunel. Prvo se spustite direktno ispod Delija kroz podrum, to je naziv ultrasa Crvene zvezde, a onda pre nego što krenete na stadion skrenete levo u manji tunel sa koracima koji su igrađeni tako da kao igrač gostujuće ekipe ne završite direktno u čeljustima Delija čim izađete iz tunela, piše Kunc.

Novinar dalje piše da je tunel doživeo promene u odnosu na prethodne godine, da su zastrašujući grafiti kao i crvena boja zidova koja imitira krv sada prefarbana, i da je ostala samo velika lobanja koja je na samom kraju prvog dela tunela.







Švajcarci su kontatirali bivšeg igrača Partizana, Gorana Obradovića, koji je kao igrač crno-belih osetio kako je kada prolazite kroz taj tunel.



