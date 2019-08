Novosti online | 26. avgust 2019. 15:51 > 17:30 | Komentara: 0

Podsetimo, svetske i evropske prvakinje su u prva dva kola upisale trijumfe protiv Finske i Bugarske, a dešavanja s današnjeg meča pratite uživo u tekstualnom prenosu na sajtu “Novosti”.





PRVI SET





Srpske odbojkašice su na polovini prve faze prvenstva Evrope.Izabranice Zorana Terzića u Ankari, koja je domaćin A grupe kontinentalnog šampionata, posle dva kola imaju maksimalan učinak, a danas se sastaju sa Francuskom.

Srbija loše otvara meč. Uspele su francuske reprezentativke da vežu nekoliko dobrih poena i da povedu sa 3:1. Sada već Francuskinje grade lepu prednost, serija od šest servisa je prekinuta poenima Brankice Mihajlović i uspevaju srpske odbojkašice da upišu još koji poen i vrate neizvesnost u prvi set.





Prekinuta je serija Srbije pošto je Boškovićeva pogodila mrežu.Ali Brankica Mihajlović i Tijana Bošković pokušavaju da se što pre približe Francuskinjama i one su za sada postigle jedine poene za Srbiju - 6:9.





Bolja igra Srbije kako utakmica odmiče, uspele su da priđu na svega dva poena zaostatka - 11:13. Nova serija Francuskinja, uspele su da pronađu rupu u odbrani Srbije i da ih dodatno zbune tokom napada, ali i servis srpskih reprezentativki nije bio baš na najvišem nivou, pa je i selektor Terzić zatražio tajm aut - 12:16.

Fantastičan napad Srbije preko desne strane i Boškovićeva uspeva da donese nove poene i izjednačenje posle nešto slabijeg starta utakmice - 19:19. Morao je trener Ruso da zatraži i drugi tajm aut kako bi pronašao rešenje za zaustavljanje naleta Srbije. Nemaju Francuskinje odgovor na igru Tijane Bošković koja je već osvojila 9 poena, a Bjanka Buša "ne silazi" sa servisa. Srbija osvaja prvi set - 25:19.

DRUGI SET

Srpkinje odlično otvaraju drugi set. Brankica Mihajlović svojim 8. poenom donosi prvu prednost u drugom setu, potom Francuskinje greše nakon odlične igre u bloku Srbije, a kratku dijagonu lako rešava Tijana Bošković i košarkaškim rečnikom, postala je dvocifrena.

Uspela je Francuska da veže tri osvojena poena i da istope prednost Srbije, Zoranu Terziću se to nikako nije svidelo, ali nije zatražio tajm aut već je pustio svoje igračice da to same reše - 9:6.

Tijana Bošković postiže svoj 13. poen na meču, a Ruso je primoran da zatraži novi tajm aut - 14:8. Srpkinje nastavljaju da melju, nezadržive su u drugom setu. Francuskinje ne mogu da dođu dpo poena i lagana prednost za 2:0 - 25:13.

TREĆI SET

Velika borba u trećem setu. Francuska se malo oporavila od "nokauta" u drugom i sada pruža jači otpor - 4:3. Ipak, Srbija prebacuje u brzinu više i lagano dolazi do lepe prednosti u trećem setu - 10:5. Devojke sa klupe odlične koriste ukazanu šansu Zorana Terzića.

Uspele su Francuskinje da prekinu seriju srpskih odbojkašica i da učine ovaj set i meč malo zanimljivijim. Serija poena i dolazak do egal rezultata - 13:11. Egal je u trećem setu, kao da su se malo opustile naše odbojkašice posle početnog vođstva - 17:17.

Nestvaran preokret Francuske u trećem setu. Ređaju poene rivalke i uzimaju set Srbiji. Dobijaju treći period 17:25.

ČETVRTI SET