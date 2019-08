Novosti online | 22. avgust 2019. 20:29 > 22:05 | Komentara: 0

POČELO DRUGO POLUVREME Počelo je drugo poluvreme, Milošević je ostavio Sadika u svlačionici, a na teren je poslao Ožežgovića.

POLUVREME Posle tri minuta nadokande vremena završeno je prvih 45 minuta igre.

GOOOOOOOL - SUMA



Partizan odmah dolazi do izjednačenja. Tek što je počela nadoknada vremena, Tošić je stigao jednu dubinsku loptu po desnoj strani, ušao u kazneni prostor i sačekao Sumu- Omaleni vezista Partizan se odlično snašao, okrenuo jednog defanzivca gostiju i sa desetak metara iskosa da desne strane, pogodio malu mrežu u kontrauglu gola Moldea. GOL - VODE GOSTI Molde vodi golom Bolija od 43. minuta. Samo 10 minuta pošto je ušao u igri, fudbaler norveškog tima je iskoristio nekoliko loših defannzivnih reakcija crno-belih i kaznio ih na najsuroviji način. Naizgled bezazlena akcija gostiju, završena je golom. Nekoliko puta su defanzivci Partizana zakasnili za korak da preseku napad rivala i na taj način ispadanjem prouzrokovali pomeranje linija tima, što je uzrokovalo više prostora po levoj strani. Lopta je doša do Bolija, koji je izbacio Miletića i Vujačića i iskosa sa ivice kaznenog prostora šutirao po zemlji u bliži ugao Stojkovićevog gola. Golman Partizana je ostao ukopan, a lopta se od stative odbila u mrežu.

PRVA IZMENA



U 33. minutu napravljena je prva promena, iznuđena. Umesto povređenog Knudsona, u ekipi Moldea će u nastavku meča igrati Boli. BEZ UZBUĐENjA Prošlo je pola sata meča u Humskoj, osim po jednog šuta na obe strane, nije bilo previše uzbuđenja. Gosti su se opredelili za defanzivniju varijantu, prepustili su loptu i inicijativu fudbalerima Partizan, koji kruže oko defanzivnih blokova Moldea, ali zasad bez previše uspeha.

ODBRANA STOJKOVIĆA



U 12. minutu se istakao Vladimir Stojković. Kombinovali su gosti na levoj strani, posle duplog pasa malo iskosa sa dvadesetak metara je šutirao Ejkrem. Lopta je već bila iza leđa golmana Partizana, koji se izvio i sprečio je da uđe gol. NAJMLAĐI PRVI PRETI U šestom minutu prvi šut ka golu je uputio Filip Stevanović. Golobradi ofanzivac Partizana je posle kombinacije s Tošićem po desnoj strani ušao u kazneni prostor i iskosa sa 15 metara šutirao u dobro postavljenog golmana gostiju.

MEČ JE POČEO





Meč u Humskoj je počeo napadom gostiju, koji su posle 90 sekundi igre došli do prvog kornera, posle kojeg nije bilo opasnosti po gol Stojkovića. Mališani na zapadnoj tribini pružaju gromoglasnu podršku na početku meča. SASTAVI Partizan: Stojković – Miletić, Vujačić, S. Pavlović, Urošević – Zdjelar, Šćekić – Tošić, Suma, Stevanović – Sadik.

Klupa: N. Stevanović, Natho, L. Pavlović, Asano, Brežančić, Ožegović, Lutovac.



Molde: Kraninks – Haraldsejd, Bjernbak, Gabrijelsen, Foren – Husein, Aursnes - Hestad, Ejkrem, Knudson - Džejms.

Klupa: Ranmark, Sjelstad, Mostrem, Elingsen, Vingo, Boli, Omoiđuanfo.







Fudbalerima Partizana nedostaje još jedan korak do plasman u grupnu fazu Liga Evrope. Poslednja prepreka na putu do evropske jeseni izabranicima Sava Miloševića je Molde, koji je pre nekoliko nedelja iz daljeg takmičenja eliminisao Čukarički.Prvi meč plej-ofa drugorangiranog UEFA klupskog takmičenja igra se na stadionu u Humskoj, čije će tribine biti zaključane za navijače, zbog kazne UEFA posle meča s Malatijom. Ipak, crno-belima će kakvu takvu podršku pokušati da pruže dečaci i devojčice uzrasta do 14 godina iz škola fudbala, koji će se naći na zapadnoj tribini stadiona.Dešavanja s meča pratite iz minuta u minut u tekstualnom prenosu na sajtu “Novosti”.