Fudbaler Crvene zvezde Santana Žander rekao je da očekuje težak i uzbudljiv meč protiv Jang Bojsa u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona.



"Znamo da dvomeč pred nama nije lak, ali u ovoj fazi takmičenja nema lakih protivnika. Sve su to prvaci svojih država. Jang Bojs je bio dominantan prošle godine u švajcarskom šampionatu, ali i Zvezda je bila u Srbiji. Očekujem uzbudljiv meč. Siguran sam da će publika uživati u kvalitetnoj utakmici. Mi ćemo se u poslednjoj liniji postarati da naša mreža miruje i nada se da ćemo u Beograd odneti povoljan rezultat", rekao je Žander za klupski sajt.



Levi bek crveno-belih istakao je da je njegova ekipa stekla bitno iskustvo u prethodnom periodu.

"Rastemo kao ekipa iz dana u dan. Stekli smo bitno iskustvo u dosadašnjim mečevima u Evropi, kao i u domaćem prvenstvu. Pobeda u Kopenhagenu nam je svima dala dodatno samopuzdanje, pokazali smo da imamo karakter, da smo najjači kada je to najbitnije i nadam se da ćemo i u Švajcarskoj to još jednom dokazati", rekao je Žander i dodao da su navijači crveno-belih dodatna snaga ekipi.



"Navijači su neverovatna snaga Crvene zvezde. Pričali su mi igraci da je fenomenalna atmosfera kad god igra Zvezda, a sada sam imao priliku da se uverim u to. I na gostovanjima su bučni i uvek je puna gostujuća tribina. Uveren sam da ce tako biti i u Švajcarskoj", zaključio je Žander.

