Radim kao trener 10, 12 godina, vodio sam nekoliko italijanskih klubova, ali me Lacio nikada nije kontaktirao. Čudno je, jer me je pre pet godina zvao i Juventus, posle i Napoli, kaže Siniša Mihajlović

Srpski fudbalski trener Siniša Mihajlović rekao je da je bio u veoma blizu dogovora sa Romom, ali da klub sa Olimpika nije bio spreman za njega.



Posle dobro odrađenog posla sa Bolonjom u drugom delu sezone, Mihajlović je u poslednje vreme bio povezivan sa angažmanom u nekoliko italijanskih klubova.



"Istina je, bio sam blizu dogovora sa Romom, ali sam shvatio da nisu bili spremni za mene. Bilo mi je jasno da bih sam vodio bitke, a u takvim situacijama nikada ne možete da pobedite. Zahvalio sam se na interesovanju", rekao je Mihajlović, a prenosi Skaj Sport Italija.

Bivši selektor Srbije rekao je da ga Lacio nikada nije zvao da dođe na mesto trenera.



"To je veoma čudno. Radim kao trener 10, 12 godina, vodio sam nekoliko italijanskih klubova, ali me Lacio nikada nije kontaktirao. Čudno je, jer me je pre pet godina zvao i Juventus, posle i Napoli. Svi me cene sem Lacija? To je razočaravajuće", rekao je on.



Mihajlović je pre dva dana potpisao trogodišnji ugovor sa Bolonjom, gde će godišnje zarađivati po dva miliona evra.