Zvezda vrši pritisak od početka drugog dela igre, ali crno-beli za sada uspešno odolevaju pokušajima večitog rivala.Najbliži pogotku bio je Pavkov. Vukanović je želeo da ga uposli, ubacio je loptu u prostor, ali je Zvezdinom napadaču nedostajalo par centimetara da zahvati loptu ispred Stojkovića.Taktika fudbalera Partizana je takva da kažnjavaju svaku grešku crveno-belih, a posle jedne od kontri u novoj šansi našao se Ivanović. Bio je pomalo sebičan, šutirao je direktno na gol, umesto da loptu prosledi Rikardu koji se kretao po desnom boku. Nije to bio dobar pokušaj.Nova promena u sastavu Zvezde - u 69. minutu Joveljić je zamenio Bena. Milojević je ukazao poverenje svom mladom i talentovanom igraču, a ubrzo je to uradio i Milošević. On je u 74. minutu dao šansu mladom Lazaru Pavloviću, koji je ušao u igru umesto Ivanovića.