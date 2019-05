Beta | 01. maj 2019. 21:12 | Komentara: 0

Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu ekipu Mladosti sa 2:1, u utakmici 34. kola Super lige Srbije.







Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da njegova ekipa nije imala razloga da "padne" u finišu meča protiv Mladosti.- U velikoj meri sam zadovoljan igrom, osim što smo morali da završimo utakmicu ranije, nije trebalo da dođemo u situaciju da drhtimo do poslednjeg minuta, ali dobro... - rekao je Milošević za Arenu sport posle meča.- I dalje nam se dese neke neobjašnjive stvari, padovi. Danas nije bilo razloga za to, imali smo dobar rezultat, dobru igru, bezbroj šansi, uključujući i penal i nije bilo razloga da padnemo, ali i ovo je za nauk. Na kraju, najbitnija su tri boda i to smo uspeli da ostvarimo - rekao je Milošević.Trener Mladosti Nenad Milovanović kazao je da je Partizan zasluženo pobedio.- Nismo ušli u utakmicu kako treba, nešto smo pokušavali po tom desnom boku, mnogo žutih kartona nepotrebnih, to te saseče i ne možeš da da budeš agresivan... Pokušali smo da napadnemo u poslednjih 15 minuta, dali smo taj gol... Kad se sabere i oduzme, Partizan je zasluženo pobedio - rekao je Milovanović.