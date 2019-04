Beta | 29. april 2019. 13:24 |

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević sve je bliži odlasku iz kluba, a kao glavni kandidat za naslednika spominje se Ivan Jovanović, nekadašnji šef stručnog štaba APOEL-a, preneo je danas "Sportski žurnal".

Kako se navodi, čelnici crveno-belih razmišljaju o tome ko bi mogao da nasledi čoveka koji se posle titule iz prošle sezone, plasmana u šesnaestinu finala Lige Evrope, potom i grupnu fazu Lige šampiona ovog proleća nalazi pred osvajanjem "duple krune" - prve za crveno-bele od sezone 2006/07.

PROČITAJTE JOŠ: MILOJEVIĆ NA RASKRSNICI: Trener Zvezde u dilemi da li da ostane ili da prihvati neku od ponuda

Jovanović je još 2017. godine bio blizu dolaska u Ljutice Bogdana, ali do toga nije došlo.

On je od od 2008. do 2013. godine trenirao APOEL, s kojim je stigao do četvrtfinala Lige šampiona i osvojio čak devet trofeja na Kipru.

PROČITAJTE JOŠ: VUČELIĆ ODGOVORIO KARADžIĆU: Tole zajmio sa kamatom