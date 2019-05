16. maj 2019. 20:49 | Komentara: 0

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Jovani Tomić Matoroj, tokom današnje emisije, a bilo je vezano za Lunu Đogani, jer su gledaoci primetili da ona ima zaštitnički stav prema ovoj zadrugarki.





Matora, zašto urnišeš sve devojke koje ne podržavaju Lunu? Da li je to zbog toga što si zaljubljena u Lunu do ušiju - glasilo je pitanje.

Matora je ustala i u nameri da objasni i kaže šta ima, ušla je u žestok sukob sa Stanijom Dobrojević. Inače, Stanija i Matora svađale su se i tokom protekle noći nakon emisije, a u njihove rasprave bila je tada uključena i Jovanina devojka Sanja Stanković.

Nisam zaljubljena u Lunu do ušiju, draga mi je kao osoba. Sinoć sam imala u tom trenutku, isključicu se iz uloge da je meni Sanja tu... Slušam tačno šta ko priča, i tako kada neki ljudi za sve imaju opravdanja, a za sebe nemaju. Jednostavno sinoć sam stvarno pokušala da objasnim Staniji za to. Za mene je isto to što je Luna uradila. Onda je Stanija bila svesna da će je pljuvati za to, isto kao i Luna. Isto imam jednu situaciju sa tobom, nisu imali svi sreće da narod podrži, da ti neko napravi pesmu, ali imaju neke devojke koje nisu imale tu sreću. Kad neka druga devojka, ako pošalje stori kao Nora, ona je k*rva, a kada njoj u svađi kažemo da je k*rva, ona se ljuti. Ti imaš toliku želju da spustiš druge. Ti si daleko od čiste osobe - urlala je Matora.

Moje je samo da ih vratim na put, a ne da se bave prostitucijom. Ljudi me vole, zato što sam ispravna i čista, da sam borac, jesam, da umem da vratim, tačno je. Da mogu da izmanipulišem, tačno je! Vi želite nekog namerno da ukanalite! Ti samo lupetaš Matora - uzvratila je Stanija.

Pink.rs