Novosti online | 01. decembar 2019. 18:22 | Komentara: 0

Dugogodišnja borba za starateljstvo nad sedmoipogodišnjim sinom Aleksandrom (7), između pevačice Severine Kojić (47) i biznismena Milana Popovića (54) završila se u četvrtak odlukom suda da dete od tog trenutka živi sa ocem.Pevačica je iste večeri naslednika predala Milanu, a ubuduće će sina viđati dva puta nedeljno popodne i svaki drugi vikend od subote ujutru do nedelje uveče. Sud je propisao i visinu alimentacije od 160 evra, koliko će Kojićeva morati da plaća Popoviću. Iako je u sudskoj praksi neuobičajeno da starateljstvo pripadne ocu, a ne majci, ova presuda do daljnjeg ostaje na snazi.Popović tvrdi da se ništa nije bitno promenilo u životu malog Aleksandra otkako je sud doneo presudu.- Naše starateljstvo je i dalje zajedničko, po hrvatskom zakonu, jer se slučaj događa u Hrvatskoj, ja imam delimično starateljstvo što se tiče određenih aspekata. Majka će i dalje biti uključena u sve bitne aspekte detetovog života i namera mi je da nastavim sa majkom da usaglašavam sve što je bitno u detetovom životu. Ova presuda nije presedan, u poslednje vreme u Hrvatskoj sve vise očeva dobija to što vi zovete starateljstvo, zapravo pravo da dete živi kod oca. To ne znači da je dete oduzeto od majke. Dete jednostavno prelazi da živi kod roditelja koji mu je više posvećen i koji ima više obzira prema svim detetovim potrebama i koji te detetove potrebe u potpunosti zadovoljava.Milan je izneo svoje mišljenje o tome koliko će dete provoditi vremena sa svojom majkom.- Ne mogu da pričam o Aleksandru ništa zbog procesa. Mogu jedino da dodam da su način na koji je prezentovan postupak primopredaje deteta i cela priča oko pripreme deteta za prelazak i novonastalu situaciju preuveličani. Dete je sve ove godine redovno predavano iz jedne kuće u drugu. Za njega ovo nije nikakva dramatična situacija jer ne ide u drugu zemlju i nepoznatu porodicu. Jednostavno će dete sada više vremena provoditi u kući oca nego u kući majke.Ipak, srpski biznismen tvrdi da je sve moglo biti drugačije.- Severina je ta koja je naš odnos počela da rešava preko suda, ja sam uvek bio za dogovor. Sve je moglo da bude drugačije. Loš mir je bolji od svakog rata, kako kažu Rusi. Mesta za dogovor je uvek bilo i biće, ali sada su pravila malo drugačija, majka će morati da poštuje ono što je za dobrobit deteta.Popović je rekao jedan detalj iz njegovog i Severininog života koje je sve šokirao.- Severina već godinama ne komunicira sa mnom. U interesu deteta je da roditelji komuniciraju. Ako pratite savete stručnjaka, ta minimalna komunikacija rastavljenih roditelja prilikom primopredaje je najveća sreća za decu čiji su roditelji rastavljeni. I naravno da ću ja podsticati i truditi se da uspostavim makar tu minimalnu komunikaciju kada smo mi kao oba roditelja u tom trenutku pored našeg deteta. Na Severini je da to prihvati ili ne prihvati, do sada nije prihvatila i nadam se da će se to promeniti uskoro jer će to učiniti naše dete srećnim."Trn u oku", Milana Popovića je Severinin novi suprug, Igor Kojić.-Igor Kojić nastavlja da provocira i prilikom poslednjeg našeg susreta, tako da ću