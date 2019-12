Novosti online | 01. decembar 2019. 00:10 | Komentara: 0

Privremenom merom i presudom hrvatskog suda, pevačica Severina Kojić je sredinom nedelje izgubila starateljstvo nad svojim detetom i ono je dodeljeno njenom bivšem suprugu.Pevačica je zbog ovakvog ishoda presude veoma nesrećna i ogorčena, ali ne planira da odustane od borbe za starateljstvo.- Za nju je srušen ceo svet. Verovatno će morati da porazgovara i sa psihoterapeutom kako bi našla način da se navikne na novonastalu situaciju. Ona se trenutno nalazi u Beogradu, u kući svekra Kebe, zajedno sa suprugom Igorom, koji se od nje ne odvaja. Prijatelji i kolege maksimalno joj pružaju podršku putem poruka i javnih objava na društvenim mrežama i veoma im je zahvalna na tome. Međutim, sve to ne može da nadoknadi vreme koje neće provoditi sa sinom. I dalje je u neverici - rekao je izvor blizak pevačici i dodao:- Bez obzira na presudu, u kojoj, između ostalog, piše da nije puštala dete u školu 46 dana, da je škola protiv nje podnela prijavu za zanemarivanje deteta, kao i da je vređala sudstvo, socijalne radnike i bivšeg partnera, ona smatra da je dobra majka i daće sve od sebe da ponovo živi sa sinom. Svakodnevno je na vezi sa svojim advokatima, pa će na njihov nagovor uložiti žalbu na presudu, a ako i tu bude odbijena, ići će do najviših sudskih instanci, pa i do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu ako bude neophodno, jer je uverena da je u interesu deteta da i dalje najviše vremena provodi s njom.Sve ovo potreslo je muzičku zvezdu, koja je zapala u tešku depresiju, a kako otkriva njena bliska prijateljica, Seve će se boriti svim snagama da dokaže da je ova sudska odluka pogrešna.- Čula sam se sa Severinom i baš joj je loše. Ne može da veruje da je njen bivši partner otišao toliko daleko da na sve moguće načine dokazuje da je ona loša majka. I pored toga što je Aleksandar skoro sedam godina uz nju, što mu nikada ništa nije falilo i Popović je svestan toga, on je ipak odlučio da od nje napravi nepodobnu majku. Seve se trudi da bude jaka, ali je slomljena! Uporno mi je ponavljala da je njoj najvažnije da njen sin i ona znaju pravu istinu i da je ona najbolja mama Aleksandru - kaže Severinina bliska prijateljica za „Alo!