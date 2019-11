NovostiOnline | 30. novembar 2019. 11:33 | Komentara: 0

Iako imaju milione obožavaoca, nije tajna da su sestre Kardašijan i Džener omražene kod velikog dela publike, a sada su Kendal (24) i Kajli Džener (22) izviždane na utakmici, kada su se njihova lica pokazala na velikom ekranu.





Kim (39), Kortni (40), Kloi (35), Kendal (24) i Kajli (22) više puta su javno ismejane i izviždane na određenim događajima, a poslednji put se to dogodilo krajem septembra na 71. dodeli prestižne televizijske nagrade Emi.

Tada su na pozornicu izašle Kim i Kendal koje su imale čast da dobiju nagradu za najbolji rijaliti šou 2019. godine, a njihov kratki govor je gromoglasno nasmejao publiku, ali ne na pozitivan način.

- Naša porodica iz prve ruke najbolje zna da uverljiv televizijski sadržaj dolazi od stvarnih ljudi koji se pred kamerama ponašaju jednako kao i u stvarnosti - započela je Kim.

- Pričaju svoje priče bez ikakvih filtera i scenarija - dodala je Kendal, a onda je krenuo smeh iz publike.

Dobro je poznato da je njihov šou "Keeping Up With The Kardashians" prepun unapred osmišljenih scenarija, odnosno porodičnih i ljubavnih drama, jer bez toga nikada ne bi bio jedan od najpopularnijih, i to već dugi niz godina. Devojke nisu bile nimalo oduševljene reakcijom publike, ali i to se ubrzo zaboravilo.

Ovoga puta, predmet ismejavanja bila je u prvom redu Kendal, ali i njena sestra Kajli koje su se pojavile na utakmici Los Anđeles Ramsa i Baltimor Ravensa.

Kada ih je ulovila kamera, publika je počela glasno da zviždi i negoduje što su tamo. Ipak, Kendal se nije rastužila, pa je s velikim osmehom na licu samo kratko poslala nekoliko poljubaca.