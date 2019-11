Novosti online | 28. novembar 2019. 23:35 | Komentara: 0

Šokantni detalji s kraljevskog dvora ponovo su procurili u javnost. Odavno je već poznata vanbračna afera budućeg britanskog kralja princa Čarlsa sa Kamilom Parker, ali, retki su oni koji su znali priču kako je njen bivši suprug imao aferu s još jednom članicom kraljevske porodice.Sve tajne otkrivene su u jednoj od epizoda u trećoj sezoni popularne serije „The Crown“. Princ Čarls nikada nije krio simpatije prema Kamili, s kojom je bio godinama u vanbračnoj vezi, a da je to bila velika ljubav, pokazalo se nakon što se budući prestolonaslednik rastao i godinama kasnije oženio svoju ljubav iz mladih dana.Ta priča itekako je dobro poznata što britanskoj, što svetskoj javnosti, ali sve to tek je kap u moru zanimljivosti iz britanske kraljevske porodice. Naime Kamila i Čarls upoznali su se ranih 70-ih, kada je ona već bila u petogodišnjoj turbulentnoj vezi s budućim suprugom Endruom Parkerom, a koji je takođe imao vezu s članicom kraljevske porodice i to Čarlsovom mlađom sestrom, princezom Anom.