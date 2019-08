M. Ćunković | 24. avgust 2019. 23:50 | Komentara: 0

Jednočasovni program krcat hitovima završen je uz “Ja imam te a ko da nemam te”, a ubrzo je reakcija publike na uvodnu pesmu Nine Badrić “Dat će nam Bog” pokazala da će se i njene numere pevati iz sveg glasa. Odmah je usledilo i iznenađenje – “U ljubav vjere nemam”, duet Džibonija i Olivera Dragojevića u Nininom izvođenju dobio je novu svežinu.



Mešala je pitko Badrićeva starije i novije – “Za dobre i loše dane”, “Više smo od prijatelja”, “Dodiri od stakla”, “Nek’ ti bude kao meni”… U vazduhu se ipak osećalo – nestrpljivo se čeka Lepa Brena, a njen nastup počeo je spektakularnim vatrometom.





Kad se nebo ispucalo, krenuo je rafal hitova, počev od velikog prošlogodišnjeg, “Boliš i ne prolaziš”. Najavila je folk zvezda da će pevati ono najbolje od osamdesetih naovamo, ali se, za zagrevanje, zadržala na svežijim pesmama – “Srećna žena”, “Kao nova”… Baš kao i na prošlogodišnjim koncertima u “Štark areni”, vodilo se računa o svakom detalju, pa su pažljivo odabrane koreografije upotpunile utisak. Publika se nije štedela, iako je znala da su, posle Brene, najavljeni još i Aca Lukas i Darko Lazić.







ZAGREVANjE uz pop zvuke, pa onda luda folk žurka do sitnih sati. Recept sa otvaranja “Mjuzik vik” festivala u petak na beogradskom Ušću koji se pokazao kao sjajan za atmosferu jednako uspešno je primenjen i u subotu, tokom druge festivalske večeri.Posetioci koji su u sumrak pristizali na vreme, da ne bi propustili početak nastupa “Hari mata Harija” čuli su prvo – instrumentalne verzije hitova Nine Badrić, jer je još u toku bila tonska proba njenog pratećeg benda. Polusatno kašnjenje, ipak, uticalo je da se do izlaska Harija Varešanovića i benda na na binu okupi već nekoliko hiljada ljudi koji su od prve pesme “Stara ljubavi” uhvatili ritam.“Čast nam je da otvorimo drugo veče festivala, nadam se da ćemo da pevamo i da se veselimo”, euforično se publici obratio Hari i zapevao još jednu iz novijeg repertoara, “Da to ko čovjek oprostim”. Uz “Ja ne pijem” zasvetleli su mnogi telefoni i definitivno, počela je prava žurka, čemu je značajno doprinelo i to što je zvuk bio savršen. Uživale su dame koje su stasavale uz “Strah me da te volim”, “Otkud ti ko sudbina” i druge stare hitove, ali i devojke koje mogu ćerke da im budu. Hari je i dalje mamac za romantične obožavateljke, a spektar generacija je, evidentno, sve širi.