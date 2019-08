Ivan Lovrić | 25. avgust 2019. 07:32 | Komentara: 0

Glumac Boda Ninković: Za nas glumce trajanje je jedno od najvažnijih stavki. Trudim se da posao radim iskreno i "do koske". Očigledno se moj trud dopada ljudima, i meni je zbog toga drago

NEDELjE mu prolaze na snimanju. On je lik iz dečjih bajki, komedija, drama, TV serija, filmova... Pride je partizanovac i humanitarac. Slobodan Boda Ninković, jedno od najomiljenijih lica našeg glumišta. Prvo ćemo o Partizanu.

* Crno-belima je sve otvoreno pred revanš u Norveškoj.

- Kada smo uspeli sa onako očajnim prvim poluvremenom da ih na kraju pobedimo, mislim da su nam šanse vrlo velike u revanšu.

* Dakle, bliži smo nadi nego strepnji?

- Po mom mišljenju, mnogo smo bliži nadi.

* Sjajan ambijent, prošlog četvrtka, napravila su deca na zapadnoj tribini.

- To bi trebalo da bude recept i za ubuduće. Kada bi se godinu ili dve to radilo na taj način, formirala bi se generacija novih navijača. To treba primeniti i u domaćem prvenstvu.



* Kakve su šanse vaših komšija za prolazak?

- Najiskrenije, voleo bih da Crvena zvezda uđe u Ligu šampiona. Nikada se ne radujem nečijem lošem rezultatu. Zvezda ima dobar rezultat na papiru, ali će morati dobro da se oznoji da bi prošla.

* Vaša ćerka Nađa je profesionalna odbojkašica.

- Jeste, već je počela pripreme za sledeće prvenstvo u Rumuniji.

* Sada malo i o glumi. Što ste stariji, izgleda da ste sve popularniji.

- Za nas glumce trajanje je jedno od najvažnijih stavki. Trudim se da posao radim iskreno i "do koske". Očigledno se moj trud dopada ljudima, i meni je zbog toga drago.

* Našli smo vas u Barandi. Šta trenutno snimate?

- Počeli smo prošle nedelje snimanje druge sezone serije "Žigosani u reketu". Završio sam i snimanje serije "Senke nad Balkanom", čije će emitovanje biti na jesen.

* Deo ste ekipe "S Tamarom u akciji", koja se bavi humanitarnim radom.

- Ta emisija je prelepa i drago mi je što sam deo Tamarinog tima.

* Šta vam je još obeležilo proteklu nedelju?