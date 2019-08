Novosti online | 23. avgust 2019. 23:07 | Komentara: 0

Lepa Brena u petak uveče je pevala u Vranju posle 30 godina. Folk pevačicu je čekalo preko 10.000 ljudi kako bi sa njom podelili emocije jer je opet u njihovom gradu tokom manifestacije "Dani Vranja".Brena je pre koncerta održala konferenciju za štampu. Ona je tom prilikom istakla da jedva čeka da izađe na binu pred Vranjance, ali je otkrila šta ona smatra da je najveće nagrad u njenom poslu.- Najveća nagrada za jednog pevača je da vidim da ove mlade generacije pevaju moje pesme. Sada kada imam decu i unučiće to me posebno raduje. To znači da ćemo iza sebe ostaviti jednu pozitivnu stvar. - rekla je Lepa Brena.