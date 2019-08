Novosti online | 23. avgust 2019. 20:21 | Komentara: 0

Glumici Jugoslavi Drašković (50), koju znamo po ulozi Đine Golubović u seriji "Srećni ljudi", preminuo je početkom jula suprug Zoran Cvetanović, vlasnik filmske kuće "Art Vista". U emotivnom intervjuu za časopis "Hello", Jugoslava se prisetila se zajedničkih trenutaka sa suprugom, kojeg je upoznala 1994. godine.- Stalno podvlačimo crte i sabiramo šta smo uradili, pitamo se koji je naš zadatak na planeti, a ja sam, tek kad je Zoran otišao, shvatila da je moj bio da zajedno koračamo kroz život. On živi u svima nama, toliko je traga ostavio. Kada me teše da će sve proći, pa i ova bol, bunim se jer ne želim da prođe. Zašto da prođe? Treba da bude tu i da boli - rekla je Jugoslava.Draškovićeva je otkrila da su ona i Zoran živeli u istoj zgradi i da su se susretali svakodnevno.- Posle mi je rekao - Bože, kako lepa devojka, a kako ružne cipele ima. Volela sam patkastu obuću sa kockastom petom - ističe Jugoslava, koja se udala za Zorana 1995. godine, a naredne godine je rodila ćerku Mašu:- Da je živ, sigurno bi imao još milion projekata i trudio se da ih realizuje, iako mi se nedavno požalio da se malčice umorio. Jednom mi je u štali rekao - Sad ćemo moja baba i ja u penziju, pa na čamac. Ali, bolest ne bira - rekla je Juoglsava, koja je otkrila da često sanja svog muža, pa je ispričala jednu priču:- Tata je na Košutnjaku izgubio ključ i veoma se potresao jer je to bio Zoranov ključ. Sedam dana smo ga tražili, a onda me je jednog jutra probudio Zoranov glas - priča Jugoslava i nastavlja:- Pošla sam do klupe da sednem i da sačekam drugaricu, ali sam zaobišla najbližu i uputila se ka jednoj udaljenijoj. Na njoj je bio ključ, sijao se, iako je onog dana kad ga je tata izgubio padala kiša. Vrisnula sam, istovremeno sam i plakala i smejala se, a sve što se desilo shvatila sam kao Zoranovu poruku da je sve doboro i da će tako biti i ubuduće - zaključila je Jugoslava.