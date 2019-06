M. Jungić Milošević | 21. jun 2019. 08:37 | Komentara: 0

POSLE tri sezone emitovanja srpske verzije argentinske telenovele "Maturanti", junaci popularne serije "Istine i laži" (2017-2019) opraštaju se od svojih obožavalaca. Poslednju epizodu najduže TV drame ikada snimljene kod nas, gledaćemo večeras od 21.00 na Prvoj. Pre toga, junaci ove hit priče će nam, od 20.10, u specijalnoj, oproštajnoj emisiji "Istine bez laži", otkriti svoje utiske posle 338 epizoda.

Glumac Dušan Kaličanin koji je sjajno dočarao lik Joce, asistenta Radovana Božića, za "Novosti", otkriva da fanovi, putem društvenih mreža, poručuju da ne žele kraj serije. Smatra da tajna uspeha nije u glumi, publici, scenariju ili terminu emitovanja, već da je sve to zajedno dovelo do "hemije" koja se desila između publike i aktera.

- Nismo očekivali toliki uspeh i simpatije gledalaca, pa smo svi uzbuđeni i razmenjujemo komentare. Već mi nedostaje lik Joce koji igram dve godine. Kada imam neki problem, on mi pomogne, jer on lakše ide kroz probleme, čvršći je. On će mi najviše nedostajati, jer sam s njim proveo najviše vremena, neumoran je kada se radi o nečemu do čega mu je stalo, bilo da se radi o firmi ili ljudima za koje je vezan - kaže Dušan ističući da je velika radost za glumca kada stvori lik koji ljudi vole, jer sve se radi za publiku. - Kada sam ja zadovoljan i znam da sam nešto dobro uradio, to nekad nije dovoljno, ako to publika ne primeti. Srećan sam što mi se ova uloga desila, jer od nje nisam očekivao ništa, čak sam mislio da će biti sve suprotno.

Glumica Sofija Juričan, koja je zamenila koleginicu Borku Tomović u ulozi psihoterapeutkinje Vanje, kaže da je uživala na snimanju i druženju sa ekipom.

- Svi smo bili uigrani, a ja kao novi član divno prihvaćena, uz veliku podršku drugih. Najviše sam se družila sa Žarkom i Janom, koji su bili moji direktni partneri i sa kojima sam imala najemotivnije scene, a i privatno smo se zbližili. Volela bih da se snima nastavak, zašto da ne - iskrena je Sofija.

VODITELjI Danijela Buzurović i Miloš Urošević ugostiće glumce koji će pravo sa crvenog tepiha ulaziti u studio. Zajedno će ispratiti poslednju epizodu, a zatim ćemo saznati da li su im se likovi uvukli pod kožu, ko će s kim nastaviti da se druži. Specijalni gost je pevač Sergej Ćetković, autor naslovne numere za seriju.