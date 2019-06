Tanjug | 11. jun 2019. 16:28 | Komentara: 0

ROKPORT - Bivši bubnjar hevi metal benda "Five Finger Death Punch" Džeremi Spenser, koga je jedan muzički magazin proglasio za najboljeg bubnjara 2015. godine, ima novi angažman - sada je policajac u južnoj Indijani.Spenser je položio zakletvu u nedelju u policiji Rokporta, preneo je AP. Odrastao je u gradu Bunvil, koji je napustio sa 19 godina.Pridružio se grupi "Five Finger Death Punch" 2005. godine i bio bubnjar u toj grupi skoro do kraja 2018. godine.PROČITAJTE JOŠ -Za VFIE-TV Spenser je rekao da se uvek divio radu policajaca. "Vidiš uticaj koji oni imaju na život svih", rekao je Spenser i dodao: "To je tako važno". Spenser radi pola radnog vremena kao policajac u Rokportu i Las Vegasu.Kaže da se nije povukao iz muzike. Onlajn magazin Laudvajr koji izveštava o hard rok i hevi metal muzici proglasio je Spensera za najboljeg bubnjara 2015. godine.