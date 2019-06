Novosti online | 06. jun 2019. 17:15 |

Kultna serija možda će imati svoj nastavak, a otvorenu mogućnost ponovnog okupljanja „Prijatelja“, najavila je Dženifer Aniston.Prošlo je 15 godina otkako je prikazana poslednja epizoda kultne serije „Prijatelji“. Obožavaoci su odavno spremni za njen novi početak.I dok su glumci godinama bombardovani pitanjima o ponovnom okupljanju, zvezde serije tek treba da daju konkretan odgovor.PROČITAJTE JOŠ -Glumica Dženifer Aniston nije uvek bila optimistična da će snimanje novih epizoda kultne serije ponovo početi.Tokom gostovanja na "The Late Late Show", Dženifer je indirektno istakla da su Met Leblanc, Metju Peri i Dejvid Šimer krivi što se ekipa još uvek nije okupila.„Uradila bih to. Devojke bi to uradile, a i momci isto, sigurna sam. Sve se može dogoditi“, rekla je Aniston gostujući u emisiji.(RTS)