Dok je u sredu uveče primao Bečki Oskar Popularnosti za najbolji folk album, Emiru Habiboviću bila su pomešana osećanja. Iako se radovao ovom značajnom priznanju, pevač koga je legendarni Šaban Šaulić za života proglasio svojim naslednikom, bio je tužan jer sa njim u tom trenutku nisu bile dve osobe koje su mu pomogle da stigne tu gde je sada: kralj narodne muzike i čuveni kompozitor Mića Nikolić.- Šaban i Mića su me godinama hrabrili i podržavali, družili se sa mnom, pisali mi pesme, učestvovali u pripremi mog albuma “Ne otpisuj me”, za koji sam sada dobio Oskara. Mića je preminuo prošle godine, pre nego što je album bio gotov, ali tešilo me je što je Šaban uz mene. A kada je on tragično stradao, nisam mogao da dođem sebi, pitao sam se zašto odlaze takvi ljudi i muzičke veličine... Ali, njihove pesme će živeti večno, a ja ću se uvek sećati svega što su mi pružili i čemu su me naučili - rekao je Emir, inače već godinama jedan od najtraženijih pevača u dijaspori, sa čijeg su se albuma “Ne otpisuj me” već izdvojile naslovna numera, koju su pisali Saša Nikolić i Steva Simeunović, kao i pesma “Ne kucaj na vrata”, čiji je autor Peđa Medenica.