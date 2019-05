Novosti online | 26. maj 2019. 17:23 | Komentara: 0

Aco Pejović svoj privatni život vešto krije od očiju javnosti, a sada su njegove komšije na Bežanijskoj kosi otkrile kakav je pevač van kamera.Jedna komšinica odmah je rekla da je Pejović divan, kao i cela njegova porodica, a otkrila je i da najstarija ćerka Magdalena više ne živi sa njima. Ono što je zanimljivo je da Aca redovno ide u crkvu.- Aco je veliki vernik. Posti, ide na pričest, liturgiju, ispoveda se… Viđam ga stalno u ovoj našoj crkvi na Bežaniji. Mogu vam reći da je i porodicu tako vaspitao. Oni su prava hrišćanska porodica, vernici su, skromni su i pošteni - kaže komšinica.Teška životna drama u kojoj se porodica Pejović našla pre nekoliko godina, kada je Acinoj supruzi Biljani pukla aneurizma, kako kaže komšinica, promenila je pevača iz korena:- On se u potpunosti okrenuo veri i mislim da ga je to i održalo u životu. Bogu hvala, sve se dobro završilo, opet zahvaljujući veri. Ćerkice su sledile tatin primer, pa su i same našle mir u molitvi.- Ćerke su im prelepe. Sve imaju dugu i lepu kosu, moderne su. Ali na stranu sve to, odlični su đaci. Jedna je završila fakultet, druga studira medicinu i odličan je student, ova najmlađa je odličan đak… Jednostavno, Pejovići su porodica na koju bi svako trebalo da se ugleda - rekle su komšije.