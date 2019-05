Novosti online | 18. maj 2019. 20:36 > 23:40 |

Subota, 18. maj, rezervisana je za veliko finale 64. Pesme „Evrovizije“ u Tel Avivu. Srbiju predstavlja Nevena Božović sa pesmom „Kruna“, pod rednim brojem 23. Radio-televizija Srbije direktno prenosi finalno veče najgledanijeg muzičkog takmičenja u Evropi od 21.00 na RTS 1.

Ovogodišnji slogan Usudi se da sanjaš (Dare to Dream) poručuje nam da biti na evrovizijskoj bini, usuditi se da sanjaš da možeš da pobediš na „Evroviziji“, biti hrabar, dovoljno samouveren, stajati pred brojnom svetskom publikom i gledaocima jeste nešto što je vredno sna.



Pravo glasa u velikom finalu imaju sve zemlje koje učestvuju ove godine, uključujući i zemlje učesnice koje nisu uspele da se plasiraju u veliko finale, što znači da ćemo čuvenu frazu "12 points go to..." čuti čak 41 put.



Profesionalni žiri i gledaoci iz svake zemlje dodeliće poene od jedan do osam, odnosno deset i 12. To znači da će najboljih deset pesama i po mišljenju žirija i deset po mišljenju gledalaca dobiti poene.



Nakon što gledaoci glasaju na svojim telefonima, slanjem SMS-a ili koristeći zvaničnu aplikaciju, prezenteri glasova iz 41 zemlje učesnice uključiće se u program i saopštiti poene samo profesionalnog petočlanog žirija.



Nakon saopštavanja rezultata žirija, svi glasovi publike za određenu pesmu biće sabrani, dajući svakoj pesmi određeni skor.



Neizvesnost u proglašenju pobednika biće još veća nego prethodne tri godine, jer će se glasovi publike od sada saopštavati tako što će se prvo reći kako je država koja je bila poslednja kod žirija prošla na televoutingu do toga kako je država koja je dobila najviše poena od strane žirija prošla kod publike.





Redosled zemalja u finalu



01. Malta

02. Albanija

03. Češka Republika

04. Nemačka

05. Rusija

06. Danska

07. San Marino

08. Severna Makedonija

09. Švedska

10. Slovenija

11. Kipar

12. Holandija

13. Grčka

14. Izrael

15. Norveška

16. Ujedinjeno Kraljevstvo

17. Island

18. Estonija

19. Belorusija

20. Azerbejdžan

21. Francuska

22. Italija

23. Srbija

24. Švajcarska

25. Australija

26. Španija

Pratite sa nama uživo: