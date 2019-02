Novosti online | 06. februar 2019. 11:30 | Komentara: 0

LEGENDARNA srpska glumica Mira Banjac (89) smeštena je u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu početkom oktobra prošle godine i do sada se nije oglašavala u medijima o svom zdravstvenom stanju.Razlog njenog boravka u bolnici bio je problem s vodom u nozi, zbog čega nije mogla da se kreće, a Mira je u razgovoru za "Dnevni avaz" otkrila da se ne oseća dobro i da i dalje trpi bolove.- Još sam na bolovanju, na kućnoj nezi. Problem s nogom nije prošao, ma kakvi... Pokušavam sad da prohodam, barem po kući. A to ide veoma sporo. Još mi se voda zadržava u nozi - ispričala je glumica.PROČITAJTE JOŠ -Iako je pri kraju devete decenije života, ova glumica je retko kad odmarala. Pre zdravstvenih problema, često je putovala po zemljama bivše Jugoslavije, u zavisnosti od toga gde ima angažman, i uvek bi profesionalno odradila svoj deo posla. Još češće je išla na premijere, kako pozorišne tako i filmske, i na taj način davala podršku kolegama.Ipak, čini se da to više, barem za sada, nije moguće.- I inače se osećam nikako. Umorna sam, jednostavno. Teško i razgovaram. U potpunom sam istrošenom stanju. Nadam se proleću definitivno, možda tada i prođe sve ovo - iskreno je rekla.(Avaz / Blic)