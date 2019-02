NovostiOnline | 03. februar 2019. 14:31 | Komentara: 0

Nekadašnji košarkaš Marko Jarić, ponovo je zaljubljen. Ovu informaciju je prvi put potvrdio sam Marko i to samo jednom fotografijom









Inače, Jarića su u oktobru prošle godine paparaci uslikali u društvu brinete, ali i ćerki. Društvo se provodilo u Majamiju, prenosi Blic.







