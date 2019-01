Novosti online | 27. januar 2019. 19:48 |

Darko Lazić nastavio je oporavak u Banji Koviljači, što je potvrdio i pevačev otac Milan."Darko se nalazi u drugoj banji, nije više u Seltersu. Mi smo zadovoljni kako je sve tamo prošlo i nemam nijednu zamerku. Za sve ostalo moraćete da se čujete s Darkom jer vam jedino on može dati objašnjenje", ispričao je on, ne otkrivajući tačan razlog prelaska na drugu lokaciju.Takođe, ovo nije bio kraj iznenađenjima. Naime, uprskos niskim temperaturama i snedavnoj promeni imidža kada se ofarbao u plavo, Lazić se ošišao do glave pa zapanjio sve fanove."Upravo sa džoginga", potpisao je on fotografiiju na kojoj nasmejan stoji.Podsetimo, Darko Lazić krajem oktobra prošle godine doživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću blizu rodnog Brestača. U Zemunskoj bolnici lavovski se borio, pa bio prebačen u Selters na dalji oporavak. Pevač je za praznike pušten kući, a onda je nastavio rehabilitaciju u Banji Koviljači.