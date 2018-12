S. DOBROSAVLjEVIĆ | 26. decembar 2018. 20:02 | Komentara: 0

MOJ nalaz potvrđuje da je Nataša Bekvalac zadobila povrede otvorenom šakom i šakom stisnutom u pesnicu. Ovo je, za "Novosti", rekao specijalista opšte hirurgije, dr Miloš Jančić koji je u sredu u Prvom osnovnom sudu u Novom Beogradu davao iskaz u svojstvu veštaka, povodom tužbe koju je Nataša Bekvalac podnela protiv supruga Luke Lazukića za porodično nasilje, u noći između 13. i 14. aprila, u njenom stanu na Dedinju. Jančić je izveštaj o veštačenju sačinio na osnovu medicinske dokumentacije iz Urgentnog centra gde je pevačica otišla nekoliko sati posle sukoba sa suprugom.



- Saslušan sam od strane veštaka kojeg je angažovala odbrana u pokušaju da ospori moj osnovni nalaz u kome su objektivizirane povrede koje je pretrpela Nataša - rekao je Jančić, koji je saslušan po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva. - Osporavaju dokumentaciju kao da doktori Urgentnog centra nisu dobro sačinili izveštaje, da su ih maltene krivotvorili, da ih nisu potpisali specijalisti, već specijalizanti, neovlašćena lica. Iz toga proizlazali da izveštaji iz Urgentnog centra nisu potpuni i validni, što nije tačno. Urađeni su sasvim korektno, u skladu sa njihovim uslovima, jer imaju 200 pacijenata dnevno. Izveštaj nedvosmisleno ukazuje da povrede postoje ali pokušava se da se negiraju. S moje strane je nalaz odbranjen.

Veštačenje je prekinuto posle više od sat vremena i uzavrelih strasti u sudnici, ali je nastavljeno posle kratke pauze. Doktor Jančić kaže da odbrana insistira i na foto-dokumentaciji, ali da to ne može da bude relevantan dokaz.

- Foto-dokumentacija ne sme da se uzme u obzir jer je rađena u privatnoj režiji, a ne u prostorijama MUP i nije relevantna - priča nam veštak Janjić. - Samo medicinski izveštaji i dokumentacija su relevantni, a ne privatne slike Nataše Bekvalac, jer tu postoji mogućnost zloupotrebe "fotošopa". U nedostatku drugih dokaza, kojima bi osporila da je Nataša pretučena, odbrana pokušava da nametne foto-dokumentaciju iz privatne režije, pretpostavljam kao dokaz da nije pretrpela povrede i da su one odranije. Još ne znam da li je to njihova intencija. Na sudu je da odluči da li će to prihvati ili ne.





Specijalista opšte hirurgije dr Miloš Jančić objašnjava da po novom Zakonu o krivičnom postupku postoji mehanizam da odbrana ili bilo koja strana u postupku može privatno da angažuje veštaka:

- Oni su kao stručnog savetnika privatno angaživali doktora, koji radi obdukciju za sudsku medicinu, i koji pokušava da ospori moj nalaz, da faktički nije bilo prebijanja.





