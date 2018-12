26. decembar 2018. 08:00 |

U današnjem vremenu naći savršenog partnera nije nimalo lako, pa žene i muškarci neretko pribegavaju upoznavanju putem društvenih mreža i različitih aplikacija. TV Pink i produkcijska kuća "Top Manifest", rešili su da slobodnim ženama i muškarcima pruže još jedan način da upoznaju srodnu dušu - putem potpuno novog i originalnog šou programa "Brak na neviđeno", koji počinje sa emitovanjem od četvrtka 27. decembra u 22 časa na TV Pink.

Reč je o inovativnom formatu koji je osmislio i postavio autor emisija "Paparaco lov" i "DNK", Darko Popović zajedno sa članovima svoje produkcijske kuće "Top Manifest".

U emisiji učestvuju solo muškarci i devojke ili žene, koji se prijavljuju putem konkursa za bračne partnere. Psihološki tim prema prihvaćenim prijavama sklapa idealne partnere za brak na osnovu psiholoških profila i njihovih želja. Jedini problem u svemu tome je što se oni prvi put sreću tek pred matičarem, na sopstvenom venčanju. Tada imaju samo pet minuta da odluče da li žele ili ne da sklope brak!

Ukoliko proradi hemija, oni bivaju venčani i zatim odmah odlaze na medeni mesec. Nakon nekoliko nedelja ekipa ove emisije ih posećuje u njihovim domovima i saznaje da li je brak opstao ili ipak ne.

- Naši takmičari imaju velike želje, neki i veliko bračno iskustvo - kaže voditeljka Milica Kon.- Moram priznati da su često i nerealni u svojim težnjama, ali to je njihovo pravo. Naš psihološki tim poslednjih šest meseci je intezivno radio kako bismo spojili prvih osam parova, koliko smo do sada emisija snimili. Sada očekujemo nove prijave na osnovu već emitovanih emisija. Ovom prilikom pozivam sve one koji su slobodni, a žele da malo eksperimentišu u svom životu da se prijave za ovaj šou program, jedinstven u svetu, da upoznaju nove partnere i da osvoje velike nagrade.



Voditeljku emisije Milicu Kon, već smo upoznali kao domaćina emisije "Paparazzo lov". Ona se na male ekrane vraća posle trogodišnje pauze, nakon što je sa poznatim pevačem i muzičkim producentom Markom Konom dobila dvoje dece, Ernesta i Klaru.

Da li će dvoje samaca sklopiti brak na neviđeno, saznaćete već u prvoj epizodi ovog originalnog šou programa, zato ne propustite "Brak na neviđeno" u četvrtak 27. decembra od 22 časa samo na TV Pink!

SVE JE BESPLATNO

EMISIJA "Brak na neviđeno" pokriva sve troškove venčanja, uključujući venčanicu, odelo, burme, ali i dodatne nagrade kao što je odlazak na medeni mesec sa sve džeparcem.



