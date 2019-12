Novosti Online | 08. decembar 2019. 22:03 | Komentara: 0

ZAGREB - Hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović, u sklopu predizborne kampanje za predsedničke izbore, izjavila je da je nedugo posle reintegracije hrvatskog Podunavlja 1998. posetila Vukovar sa svojom decom, prenosi portal Indeks, navodeći da njena deca u to vreme nisu bila ni rođena.





Nakon što je Miroslav Škoro na današnjem skupu u Lisinskom HDZ-ovcima poručio da će on biti njihov predsednik, iz Sinja mu je odgovorila i sama predsednica Kolinda Grabar Kitarović. Napala ga je da je „tamburao po Americi dok je grmelo“, a da bi dodatno naglasila koliki je rodoljub, „malo“ je iskrivila istinu.

Kitarović je protivkandidat Zoran Milanović prozvao da kao ministarka u vladi Ive Sanadera nije bila u Vukovaru.

"Kao građanka bila sam u Kninu i u Vukovaru. Netom posle oslobođenja Knina, mislim da je to bilo dva dana nakon oslobođenja Knina, i u Vukovaru nakon završetka mirne reintegracije, odvela sam svoju decu da vide to stratište u Vukovaru, da se to nikada ne ponovi i ja ću i kao građanka uvek odlaziti i u Knin i u Vukovar", poručila je Kolinda.

Mirna reintegracija Podunavlja završila se 1998. godine, navodi Indeks i dodaje da hrvatska predsednica ima dvoje dece koja tada nisu bila ni rođena.