V. K. - S. Đ. | 18. septembar 2019. 11:49 |

Marko Milačić, lider Prave Crne Gore uhapšen je danas oko 11.30 sati u centru Podgorice, posle incidenta kada je policija zaustavila njegovo vozilo u kojem su bili rekviziti za perfomans ispred zgrade Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore.Kada je došao „pauk“ da ukloni automobil Milačić se popeo najpre na to vozilo, a potom i na krov stranačkog automobila gde je održao „posmrtni govor“ za VDT i „umrlo crnogorsko pravosuđe“, uz lelek Mića Živanovića.- Lele nama crnogorsko pravosuđe danas pa zadovijek!Policija je pokušavala da ubedi Milačića da se skine sa krova automobila, ali je on to odbijao da bi potom usledila intervencija.Desetak minuta trebalo je trojici policajaca da savladaju „pasivni otpor“ Milačića koji se držao za sajlu „pauka“, da bi tek uz primenu sprej suzavca bio savladan. Stavljene su mu „lisice“ na ruke da bi na kraju završio u „marici“.Okupljeni narod burno je negodovao, davajući podršku Milačiću, dok su na račun VDT-a više njih uputilo teške reči.Video snimak možete da pogledate OVDE