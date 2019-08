Tanjug | 27. avgust 2019. 12:27 |

Beograđanin Đ . G. (38) nije imao sreće kada je u Hrvatskoj, gde inače rado letuje, pokušao da iznajmi vozilo od rent-a-car firme, čiji je vlasnik Goran Malkoč, sa obrazloženjem da Srbima ne iznajmljuju automobile pošto ih kradu.