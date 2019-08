Novosti online | 24. avgust 2019. 20:35 |

Stariju ženu u rogozničkoj uvali Peleš, u Hrvatskoj, u plićaku je opekao, bolje rečeno više puta ubo, vatreni crv.Ubrzo je počela da joj otiče noga, a bolovi i pečenje su postali toliko nepodnošljivi da je iste večeri primljena u bolnici.- Kupala sam se na novoobnovljenoj plaži u uvali Peleš. Otplivala sam i sela u plićak kako bih razgibavala nogu s kojom imam problema. Odjednom sam osetila ubod i videla da mi se crv crvenkaste boje uhvatio za nogu. Odmah sam osetila bol, skinula sam neke bele bodlje iz noge i izašla na plažu - rekla je Rogozničanka koja živi u neposrednoj blizini plaže.Ubrzo je dobila i temperaturu. Kako su se bolovi samo pojačavali, komšije su stariju ženu odvezli u hitnu pomoć usred noći.- Doktori su mi odmah dali dve injekcije kako bi se oticanje smirilo i kako bi bol postala podnošljivija. Lekar mi je rekao da sutra obavezno dođem na još jednu injekciju. Dobila sam i mast da mažem svaki dan dok ne prođe crvenilo. Iako me je crv opekao još početkom ove nedelje, crvenilo još nije prošlo - ispričala je i dodala da ih ima dosta i da su mnogi zbog toga počeli da izbegavaju plažu.U Zavodu za javno zdravlje Šibensko- kninske županije kažu da ne znaju o čemu se radi.- Prvi put čujem od vas za te crve. Ne znam koje su to životinje. To mora biolog da nam potvrdi, ali mi njega nemamo u našoj službi - kazala je epidemiolog Ankica Parat Baljkas.Neki meštani za pojavu crva krive obližnji ribnjak.- Gledali smo na internetu, reč je o crvu koji se hrani, među ostalim, ostacima ribe, a u toj uvali je prilično blizu obale uzgajalište ribe. Ljudi dolaze tamo i čiste ribu u uvali, a ispod kaveza ima i ostataka hrane kojima hrane orade i brancine. Jednostavno, previše je tog balasta u uvali - kaže jedan meštanin.Crveni crvi su se pojavili u celom Jadranu, ne samo u uvali Peleš. Mi smo ih isto primetili tu, ali mi smo na ovoj lokaciji nekih 20 godina. Crva je bilo i pre nego što smo došli tu. Ipak ove godine su se pojavili u većem broju", rekao je jedan od vlasnika ribnjaka Ivan Klisović.Inače, portal Priroda Hrvatske piše kako je vatreni crv najčešće dugačak 5-10 centimetara, a ispod škrga iz segmenata izbijaju bele čekinje koje su obično spuštene nadole. Oseti li da je u opasnosti, crv čekinje širi i podiže nagore u odbrambeni položaj. Te bodlje su vrlo tanke i čvrste poput iglica i na sebi nose otrov. Vrhovi lako pucaju pa otrov prodire u tkivo grabljivca ili neopreznog ronioca. Otrov izaziva jaku iritaciju, javljaju se crvenilo i dugotrajan svrab. Kod osetljivijih ljudi može čak da nastane i kratkotrajna paraliza dela tela.