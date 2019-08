Beta | 24. avgust 2019. 17:07 |

Fizički napadi na Srbe su posledica puzajuće fašizacije društva u Hrvatskoj, logična posledica koketiranja političara sa NDH i relativizacije ustaških zločina, izjavio je ugledni hrvatski advokat Ante Nobilo komentarišući nedavne napade kod Kinina i Rijeke, u razgovoru za Radio Sarajevo.

"Ja to vidim kao logičnu posledicu koketiranja političara sa NDH i relativiziranja ustaških zločina. Dakle, jednostavno treba uočiti tu vezu i uočiti da su političari odgovorni za ovo što se desilo. Jer uvek vam je tako", ocenjuje on.

On dodaje da nije slučajno da se sada učestalo dešavaju napadi na Srbe, jer je to proizvod atmosfere u društvu.

"Ako legalizirate, u nekom obliku, u javnom prostoru, pozdrav 'Za dom spremni', onda morate biti "spremni" da uz Za dom spremni dobijete ono sve što ide uz taj poklič. A to je napad na nacionalne manjine, pokušaji teranja nacionalnih manjina, stavljanje Srba u status građana drugog reda", ocenjuje Nobilo.

Na opasku kako desni ekstremizam u Hrvatskoj eskalira, paradoksalno, posle ulaska Hrvatske u Europsku uniju i NATO, kao i nakon što je hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović ocenila da je uspela zemlju "izvući iz regiona", Nobilo objašnjava da je Hrvatska u pristupnom procesu za ulazak u EU prigušila sve negativnosti kako bi zatvorila sva poglavlja i postala članica Unije.

"Nakon što je postala dio EU, ne postoje mehanizmi kontrole. Očito je, kako su se neke stvari samo formalno radile kako bi se zadovoljio ulazak u EU, nije se suštinski na njima poradilo", kaže Nobilo.

On kaže da su pored političara, za ovu situaciju krivi i policija i državno tužilaštvo.

"Oni čak nisu definirali ovo što se u Kninu desilo kao zločin iz mržnje, iako bi to apsolutno moralo biti. To nije obična kavanska tučnjava, nego su ljudi napadnuti samo zato što su Srbi! To je neprihvatljivo u jednoj državi... to je previše opasno. Kad se zapali, to je teško gasiti. Sve u svemu, društvo je malo bolesno... ", zaključio je Nobilo u razgovoru za Radio Sarajevo.