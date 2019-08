Tanjug | 24. avgust 2019. 14:46 | Komentara: 0

Bivši hrvatski predsednik Franjo Tuđman pohvalio se nakon operacije "Oluja" 1995. da je zauvek rešeno "srpsko pitanje" u Hrvatskoj, a u svom govoru održanom 26. avgusta te godine održao je "suludi rasistički govor lica iskrivljenog od mržnje", u kojem je likovao nad sudbinom krajiških Srba koje je prethodno licemerno pozivao da ostanu u Hrvatskoj, piše u komentaru portal Index.Portal podseća da je on tada u govoru rekao da su Srbi u Kninu stvarali svoju srpsku državu koju su hteli da ujedine s bosanskim Srbima, Srbijom i Jugoslavijom, a Srbe je opisao kao "rak koji razara hrvatsko nacionalno biće".Index navodi da je Tuđman tim rečima dehumanizovao Srbe i uživao u njihovom nestanku iz Hrvatske, čime je jasno definisao da svaka različitost "razara hrvatsko nacionalno biće", ali i da su ti njegovi stavovi o Srbima i dalje duboko ukorenjeni u velikim delovima hrvatskog društva, odnosno da i dalje ima onih koji smatraju da je poželjno terorisati "šačicu u Hrvatskoj preostalih Srba"."Tuđmanova protofašistička ideologija - govorimo o političaru koju nije mogao prestati hvaliti španskog klerofašističkog diktatora Franka - o jedinstvenom ''hrvatskom nacionalnom biću'' koje ugrožava svaka različitost, s godinama je u desnom spektru hrvatske politike i društva sistematski nadograđivana, pa se proširila i lista svih onih koji ''razaraju hrvatsko nacionalno biće'', koji ''mrze sve hrvatsko'' i koji ''nikad nisu želeli Hrvatsku", navodi se u komentaru Index-a.Kako se navodi, s druge strane, kroz godine je i u izvođenju Katoličke crkve nadodano obavezno katoličanstvo koje sam Tuđman kao bivši komunist i ateist nikad nije gurao u isti rang kao nacionalnost, zbog čega se stvorio "isključivi, agresivni identitet Hrvata katolika, navodno jedinih koji vole Hrvatsku i koji imaju pravo na Hrvatsku"."Hrvati katolici su izraz koji opisuje deo građana Republike Hrvatske koji su politički usmereni desno i koji prihvataju lažni klerikalno-nacionalistički narativ o tome kako je Katolička crkva kroz istoriju spasila hrvatski narod od nestanka kao i hrvatski identitet. Iz toga proizilazi njihov stav da su hrvatstvo i katoličanstvo neraskidivo povezani, što paradoksalno predstavlja i negaciju katoličanstva kao religije i Hrvata kao nacije", navodi Index.Navodi se da Hrvati katolici neguju nacionalistički kult "hrvatske države", što podrazumeva i relativiziranje zločinačkog karaktera NDH u Drugom svetskom ratu jer njima je od njene fašističke i genocidne prirode ipak važnije to što je bila "hrvatska država".Međutim, navodi autor, iako se u Ustavu Hrvatske ne pominje hrvatska država, Hrvate katolike to uopšte ne zanima, kao ni pravna država, jer njih zanima samo da Hrvatska postane "katolička džamahirija", odnosni nacionalistička teokratija u kojoj primat imaju Hrvati katolici, dok su svi ostali građani drugog reda."Prvi na listi za odstrel su nesumnjivo Srbi, ali nisu jedini. Zato ne treba ignorisati da je serija napada na Srbe podstaknuta antisrpskom histerijom, ali i da je ona deo šireg društveno-političkog trenda suzbijanja bilo kakve različitosti i osnovnog demokratskog pluralizma. Na meti su još žene, LGBT zajednica, Romi, migranti, sve češće i turisti, naročito ako su tamnije boje kože, levičari i liberali", navodi se u komentaru.Kako se ocenjuje, stvari poput ljudskih prava, pravne države, humanosti, jednakosti ljudi, demokratije, slobode i ostalih modernih vrednosti u Hrvatskoj postaju potpuno nevažne, jer se sve posmatra kroz prizmu nacije i države."Seme takve ''hrvatske države'' posejali su Franjo Tuđman i HDZ i pazili da takva nacionalistička ideologija pusti duboke korene u hrvatskom društvu i da Hrvate liši bilo kakve ljudske kompleksnosti i raznolikosti koja se ne uklapa u plemenski mentalitet Hrvata katolika", navodi se u komentaru.Portal zaključuje da ta konstantna kampanja verbalnog i fizičkog nasilja koja se sprovodi protiv svake različitosti u Republici Hrvatskoj zapravo otkriva koliko je slaba ideja Hrvata katolika kao jedinog poželjnog identiteta, budući da se Hrvat katolik ispostavlja kao biće bez ikakvog imuniteta i snage, jer ga ugrožavaju Srbi, homoseksualci, ženska prava, ljudi tamnije boje kože, ljudi drugačijih političkih uvjerenja i svašta još nešto."Hrvat katolik je zapravo suštinski slabić koji se zato zbija u krdo jer sam po sebi ne vredi ništa, što i indirektno priznaje dobrovoljnim preuzimanjem statusa pripadnika hrvatsko-katoličkog krda. Umesto da uživa u raznolikosti ljudskog postojanja, Hrvat katolik od nje beži jer se u njoj prepoznaje njegova bezličnost. Želi se izdignuti iznad svih drugih i Drugih u Hrvatskoj jer potajno oseća da bi mu jednakost ljudi naštetila, jer bi ga razotkrila", zaključuje se u komentaru.