24. avgust 2019. 08:30

ULAZAK policije Albanije na teritoriju Crne Gore, na području opštine Andrijevica, iako je bio najavljen, kako tvrdi Uprava policije Crne Gore i u skladu sa potpisanim dogovorom, izazvao je uznemirenje u narodu. Tvrdnje Demokratskog fronta (DF) da je "upravo ovaj upad Albanaca pokazao da se vojska i policija ne pitaju o granici Crne Gore i da nisu sposobne da brane zemlju", izazvalo su takođe prejaku reakciju Ministarstva odbrane Crne Gore, koje tvrdi da DF i njegovi lideri ovih dana u kontinuitetu vode negativnu kampanju protiv Vojske i njenih pripadnika.

- Cilj im je narušavanje bezbednosti zemlje, narušavanje međunacionalnog i multietničkog sklada i dobrosusedskih odnosa sa državama našeg okruženja - saopšteno je iz Ministarstva odbrane, iz kojeg nisu mogli da se suzdrže političkih kfalifikacija DF da su "već duže vreme u političkoj agoniji, unutarstranačkom neredu koji ih gura u destrukciju sopstvene države.

Tim povodom reagovao je i Marko Kovačević (NSD), koji kaže da Ministarstvo odbrane saopštenjem krši ustavne norme, univerzalnu Deklaraciju o ljudskim pravima UN.

- Našu reakciju protiv nesmetanog upada albanske vojske i policije na teritoriju Crne Gore smatraju napadom na Vojsku Crne Gore, dok sami upad strane vojske i policije na našu teritoriju ne smatra - konstatuje portparol Nove srpske demokratije.



- Podsetićemo, da kada je Austrougarska monarhija uputila ultimatum Kraljevini Srbiji 1914. godine jedina tačka na koju Srbija nije mogla pristati bila je da vojska i policija Austrougarske sprovode istragu i vrše hapšenja u vezi Sarajevskog atentata na teritoriji Srbije. Ta tačka je odbijena iz razloga jer na to ne bi pristala nijedna suverena zemlja. E pa Crna Gora je više od vek kasnije na to pristala i sada njome patroliraju vojska i policija Albanije. Dakle, Crna Gora nije suverena zemlja.

Nedavno je van zakonskih okvira i moralnih normi iskočio i direktor Uprave policije Veselin Veljović, koji je konferenciju za štampu iskoristio za propagiranje svojih politikantskih stavova o pitanjima crkve u Crnoj Gori.

- Ono što doživljavam lično je i moj lični stav, a to je da Crna Gora nikad nije zasnivala istorijsko trajanje na kultu Nemanjića i Svetosavlja i da će se u odnosu na to naći rešenja za bolju budućnost naše države.

Marko Kovačević



Kovačević je i za ovu izjavu rekao da je skandalozna.

- Dakle vrhovni stav u jednoj policijskoj državi je lični stav prvog policajca, pa će se na osnovu toga stava određivati ne samo sadašnji status pravoslavne crkve, već i njen status u prošlosti, kao i statusi njenih svetitelja i ktitora - kaže Kovačević.

POZDRAV TROBOJKOM IZ ALBANIJE

LIDER Prave Crne Gore, Marko Milačić, kako je objasnio na svom fejsbuk-profilu, došao je na području Andrijevice, na poziv meštana uznemirenih ulaskom policije Albanije na teritoriju Crne Gore.

- Haradinaj je pre nekoliko dana kazao da je uspeo da zaštiti teritoriju Crne Gore i da se oko korekcije granica dogovorio sa Duškom Markovićem. Crnogorska policija je o dolasku Albanaca na našu teritoriju dala saopštenje tek kada su to mediji "provalili". Je li to bezbednost, je li to suverenitet. Koga Crna Gora čuva od srpskih intelektualaca i pesnika - zapitao se Milačić, koji se sa trobojkom Kraljevine Crne Gore fotografisao na teritoriji Albanije, odmah iza graničnog kamena sa oznakom SFRJ.