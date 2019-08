S. Đokić | 23. avgust 2019. 10:25 |

Uhapšen telohranitelj Šarićevog brata

Američki istražitelji proveravaju da li je Pljevljak Goran Soković, koji važi za desnu ruku svog zemljaka osuđenog narko – bosa Darka Šarića, učestvovao u nabavci kokaina koji je pronađen na brodu u Filadelfiji.Da je Soković učestvovao u nabavci skupocenog praha, navodno je tokom saslušanja kazao jedan od uhapšenih za ovo krijumčarenje.Na osnovu same izjave osumnjičenog, koji ima pravo da se brani kako želi pa čak i da se ne služi istinom, istražitelji ne mogu da se oslone pa samim tim ni da raspišu poternicu za Sokovićem i na taj način i zvanično otpočnu potragu za njim.Navodno tvrdnje osumnjičenog pokušavaju da provere raznim veštačenjima, a najviše nade polažu u DNK veštačenje. Tokom zaplene droge isražitelji su izuzeli sve tragove, zbog čega sledi provera da li se neki od biološki tragova podudara sa tragom Sokovića.I ne samo njega. Istražitelji će na ovaj način, veruje se, razotkriti ko je još učestvovao u tansportu kokaina, budući da se neki od izuzetih biloških tragova ne podudaraju sa profilima do sada razotkriveniih krijumčara.Za Goana Sokovića javnost je prvi put čula pre skoro deset godina. Važio je tada za desnu ruka svog zemljaka i osuđenog narko-bosa Darka Šarića.Presudom Višeg suda u Beogradu, njemu je kao jednom od organizatora kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Evropu izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 godina. Trenutno je u bekstvu, a posle zaplene 1,8 tona kokaina na jahti „Maui" u Urugvaju, Srbija je za njim raspisala poternicu.Po toj poternici je 2010. uhapšen u rodnim Pljevljima, ali je pušten nakon četiri dana jer tada nije postojao sporazum o međusobnom izručenju. Od tada mu se gubi svaki trag.Istraga o švercu 18 tona kokaina zaplenjenih u Filadelfiji i dalje traje, a američki istražitelji došli su do podataka da postoji velika sumnja da je jedan od pomoraca sa broda na kojem je u Filadelfiji pronađeno oko 18 tona kokaina uspeo da izbegne hapšenje. Navodno je reč o pomorcu poreklom iz Kotora.Do zalene vrednog tovara došlo se na osnovu operativnih podataka kojma su raspolagale nadležne službe SAD. Prvog dana pretresa pronađeno je šesnaest i po tona kokaina i tada je uhapšeno šest članova posade, od kojih su čak četvorica iz Crne Gore.amošnji istražitelji odmah su uhapsili Budvanina Ivana Đuraševića i Fonofavea Tijasagu, koji su radili na brodu. Oni su priznali da su tokom noći dobili nalog da sa 14 čamaca na brod pretovare džakove u kojima je bio kokain.Odmah zatim, uhapšeni su i Boško Marković (37), Aleksandar Kavaja (25) i Nenad Ilić (39) iz Crne Gore i Lauli Pulu. Kasnije je priveden još jedan državljanin Crne Gore. Kapetan broda brzo je oslobođen svih optužbi i pušten na slobodu.Pronalaženje još tone i po kokaina usledilo je posle saslušanja članova posade broda. Vrednost zaplenjenog kokaina procenjena je na 1,3 milijarde dolara.