NovostiOnline | 20. avgust 2019. 11:53 > 14:21 |

Isplivali poverljivi mejlovi koje je hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović pisala svom tadašnjem savetniku Matu Radeljiću, a koje je objavio hrvatski nedeljnik "Nacional".





Između ostalog, ona je Radeljiću prosleđivala svoju komunikaciju sa tadašnjim predsednikom Hrvatskog helsinškog odbora Ivanom Zvonimirom Čičkom, kog je zamolila za pomoć na reakcije oko njene izjave "Za dom spremni".





Prema pisanju ovog magazina, ona mu se obraćala sa "Zvonkec moj", te tražila da on kao šef nevladine organizacije piše jevrejskim organizacijama organizacijama u njenu obranu.





PRO ČITAJTE I: Pokradeni policajci koji čuvaju porodicu Grabar Kitarović

Dalje, navodi nedeljnik, Radeljića je pitala:

- Joj, Mate, da li je to trebalo da učinimo - nakon što je uklonila Titovu bistu s Pantovčaka.

Takođe se dodaje da ljudi bliski Miroslavu Škoru nameravaju da oko 200 razmenjenih mejlova Kolinde Grabar Kitarović i Mata Radeljića koriste kao jedan od glavnih aduta u predsedničkoj kampanji.

S druge strane, izvor blizak Radeljiću tvrdi kako je on poručio da nijedan deo njegove komunikacije s predsednicom neće biti objavljen.

GRABAR KITAROVIĆ: TITO JE BIO DIKTATOR

Bista Josipa Broza Tita koja je krasila predsedničku palatu, uklonjena je s Pantovčaka pre četiri godine i predana na korišćenje Muzejima Hrvatskog zagorja.

Na pitanje o uklanjanju Titove biste, hrvatska predsednica je svojevremeno rekla da je Tito bio diktator, pisali su tada hrvatski mediji.