Na prvoj zajedničkoj sednici upravljačkih timova i organa političkog saveza "Da svako ima", odrzano j u Nikšiću, 26. maja 2019, a na osnovu Sporazuma o zajedničkoj saradnji, usvojena je PLATFORMA zajedničkog delovanja SNP, UCG, RP i Nezavisnih poslanika za narednih šest meseci.





1. Konstituenti su saglasni da do 13. jula bude obavljen prvi krug razgovora sa uglednim pojedincima i građanskim aktivistima kako bi se ponudila i ostvarila saradnja u vrlo konkretnim oblastima, poput socijalno-ekonomske politike i to na nivou savetodavne komunikacije, ali i do nivoa konkretnog uključivanja u rad saveza ""Da svako ima""!

2. Konstituenti su saglasni i da se zvanično povedu razgovori sa pojedinim vanparlamentarnim političkim subjektima, udruženjima građana i lokalnim građanskim grupama kako bi im se ponudilo uključivanje u naš politički savez uz obavezu prihvatanja i poštovanja proklamovanih načela Saveza upisanih u Sporazumu o političkoj saradnji.

3. Konstituenti su saglasni da se osnaži medijsko prisustvo Saveza "Da svako ima"; kroz pojačano zajedničko predstavljanje stavova o najvažnijim životnim temama; kroz konstituisanje zajedničkog medijskog tima Saveza koji će dnevno sarađivati na informativnom nivou - uz neophodne konsultacije sa čelnicima Saveza; kroz otvaranje stranica Saveza na društvenim mrežama; kroz zajedničku terensku aktivnost koja podrazumeva organizovanje problemskih tribina i obilazak birača.

4. Konstituenti će pojačati zajedničku međunarodnu aktivnost, s namerom da se na adresama političkih partnera i programski srodnih Saveza u regionu i Evropi na najbolji način predstave naše namere i političke ambicije.

5. Konstituenti Saveza će u najskorije vreme organizovati prvi u nizu tematskih skupova na temu uravnoteženog regionalnog razvoja u CG i infrastrukturne povezanosti naše države sa okruženjem.

6. Najkasnije do 13. jula konstituenti izražavaju nameru da formiraju operativno koordinaciono telo Saveza "Da svako ima", koje će predlagati dalje aktivnosti i redovno informisati o planovima sve naše subjekte i konstituente.

7. Savez "Da svako ima" će i u buduće obeležavati sve, za nas i građane Crne Gore, značajne datume iz naše prošlosti pokazujući time čvrsto opredeljenje da ne dopustimo privatizaciju istorije i istorijskih događaja od strane aktuelne vlasti.

