17. maj 2019.

MENE ljudi vole, iako će me možda neki posle ovoga sa spotom za Milorada Pupovca malo manje voleti, ali nema veze, kaže za "Novosti" proslavljeni "trener svih trenera" Miroslav Ćiro Blažević.

Spot u kojem podržava SDSS na skorašnjim evropskim izborima u Hrvatskoj izazvao je pravu buru reakcija, od krajnje pozitivnih do onih negativnih, a sam Pupovac kaže da je popularni Ćiro uradio veliki korak za demokratizaciju hrvatske političke scene.

* Zašto ste se odlučili da snimite spot za SDSS u trenutku napada na tu stranku, šaranja plakata porukama mržnje?

Previše sam star da ne bih video koliko je važno da se svi u Hrvatskoj uvažavamo, ako se već i ne volimo. Ne gledam ljude ni po nacionalnoj pripadnosti, ni po veroispovesti, već ako si čovek, onda si čovek. Mislim da smo mi previše mali da ne bismo bili ujedinjeni, pa želim pokazati primerom da konflikti i svađe ne vode ničemu. Ovde smo svi previše propatili da bi neki primitivni porivi mogli da naprave neko novo zlo.

* Da li ste se bojali negativnih reakcija?

- Ma nisam, šta se imam bojati. Pa pogledajte Nemce i Francuze, oni bi trebalo da se mrze dok je boga i veka koliko su se izubijali i pobili. Mene interesuje da se ljudi vole, da se respektuje svoje, ali ne dira tuđe.

* Koliko sport može da doprinese "povratku normalnosti"?

- U istoriji se sport pokazao kao most koji je povezivao ljude, čak smirivao i najprimitivnije strasti. Sportisti nisu hendikepirani šovinizmom.

* Vidimo ovih dana i Đokovića i Modrića kako se druže, kao i mnogi drugi sportisti koji zastupaju boje Srbije i Hrvatske?

- Đoković je primer sportiste kakav treba da bude, stavio bih ga na čelo onih koji su primer za sve druge.

* Da li je došlo vreme da se razmišlja o jedinstvenoj fudbalskoj ligi, gde će igrati klubovi iz dve zemlje?

- Nažalost, nije još vreme za to, što ne znači da neće doći. Moj je cilj bio stvoriti bazu, jer imam ljude koji me još uvek vole, da se ide u tom pravcu. Kažem uvek ono što mislim i svestan sam da je to za dobrobit nas sviju.

* Hrvatski premijer dobro je primio vaš spot za SDSS, iako ste bliski HDZ-u. Kaže, nema problema?

- Plenković je reagovao u istom duhu kao i ja, kao i predsednica Kolinda Grabar Kitarović. Ali oni ne mogu to tako direktno iskazati, jer vode računa o glasačima i to je hendikep. Ali, uveren sam da isto misle što i ja koji sam na kraju života. Mogu reći sve, pa neka me vole ili ne vole, a svestan sam da me sada nešto manje neki vole. Ali, spokojan sam jer sam dao jedan doprinos koji ide u prilog boljim odnosima na ovim područjima.

* U Srbiji vas cene, sećaju se kako ste hteli da trenirate Zvezdu, jeste li imali ikada problema na toj relaciji Zagreba i Beograda?

- Nikada, nikakvih problema nisam imao, sine moj. I veoma sam srećan da je to tako i da većina ljudi sa kojima se družim misli kao i ja. Neki su me iznenadili pa mi sada spominju majku, ali šta se može.

BRUTALNO NA PUPOVCA

* MILORAD Pupovac je meta stalnih brutalnih napada?

- Sad su mnogi protiv Pupovca, a zaboravljaju da je najduže od svih u Hrvatskom saboru. On je građanin ove zemlje kao i ostali Srbi i ne smemo ih tretirati ništa drugačije od drugih građana Hrvatske. Oni su ravnopravni svima nama, jer samo tako možemo i kao zemlja da dobijemo na kredibilitetu.