Svi veći vodotokovi na području Banjaluke su pod kontrolom, uključujući i Vrbas, a iz akumulacije hidroelektrane "Bočac" planski se ispušta voda kako bi jezero moglo da primi povećani priliv vode, usled obilnih padavina, potvrđeno je u banjalučkom Štabu za vanredne situacije.Kako je saopšteno, gradske službe su u stalnoj koordinaciji sa HE "Bočac" kako ne bi došlo do značajnijih problema na području Banjaluke. Zahvaljujući preventivnom ispuštanju vode iz akumulacije "Bočac", reka Vrbas apsorbovala je veliki priliv nabujale Vrbanje, bez izlaska iz korita.Za sada, najveći problemi zabilježeni su na manjim, bujičnim potocima i podzemnim vodama, ali, trenutno, nema izveštaja o nijednom poplavljenom domaćinstvu, osim sporadičnog izlevanja manjih vodotoka i nekoliko evidentiranih klizišta.-Po našim podacima, nema poplavljenih domaćinstava i voda nije ušla niti u jednu kuću na području Banjaluke. Po prijavama u Centar za obaveštavanje, naše službe su intervenisale na nekoliko lokacija, a mahom se radi o podzemnim vodama i problemima sa oborinskom kanalizacijom. Najveći problemi takve vrste evidentirani su na području naselja Česma i Starčevica – rekao je Mladen Ćućun, šef Odseka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Đorđe Milićević(R. S.)U Šamcu je uvedena redovna odbrana od poplava, iako nivo reke Save nije dostigao kotu za njeno uvođenje, rekao je načelnik ove opštine Đorđe Milićević nakon sastanka Štaba za vanredne situacije.Sastanak je održan u proširenom sastavu sa predsednicima saveta mesnih zajednica koje bi eventualno mogle da budu pogođene poplavama - Pisari, Donja Crkvina i deo mesne zajednice Šamac u Jaseniku.Milićević, koji je predvodio sastanak, rekao je da je trenutno stanje na području opštine Šamac redovno, a da je cilj sastanka bio da sve opštinske službe budu pripremljene da pravovremeno djeluju u situaciji koja bi mogla da uslijedi.- Poručujem stanovništvu da je za sada uvedena redovna odbrana od poplava, te da smo preduzeli sve neophodne operativne mere u saradnji sa predsednicima saveta mesnih zajednica, kako bi eventualni porast nivoa reka pravovremeno i potpuno spremno dočekali, rekao je Milićević.(S. M.)Jaki na mahove i olujni vetar duva u Zagrebu od nedelje uveče, a olujno nevreme zahvatilo je i druge delove Hrvatske.Na ulicama Zagreba u svim delovima grada jutros je mnogo polomljenih grana, stabala, razbacanih kanti za smeće ili drvenih štandova, ponegde su istrgnuti semafori. Interventne službe i vatrogasci su na terenu, a policija upozorava građane da ne izlaze van ako ne moraju, javlja Hina.Do jutros u 7 sati bilo je 140 intervencija širom Zagreba, kažu vatrogasci, a pozivi su sa još 50-tak adresa."Zbog jakog i olujnog vetra koji će i tokom današnjeg dana duvati na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, preporučuje se građanima da bez potrebe ne izlaze na otvoreno. Pogotovo se to odnosi na starije osobe i decu. Preporučujemo građanima da koriste javni prevoz. Takođe pozivamo građane da ne odlaze u okolno gorje", navodi se u upozorenju.Cele noći udari vetra u Zagrebu bili su oko 70 km na sat. Vatrogasci od juče imaju intervencija po celom gradu i na Sljemenu zbog srušenih stabala ili grana na saobnraćajnicama.Zbog srušenog drveća u prekidu je saobraćaj na Sljemenskoj cesti.Olujno nevreme zahvatilo je i druge delove Hrvatske, u Karlovcu je snažan vetar tokom dana čupao stabla, a Istramet javlja o bujicama u Istri nakon obilne kiše koja je tokom dana padala i u središnjem delu poluostrva.Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za gotovo celu zemlju zbog mogućnosti jakog vetra i ekstremnih količina padavina, prenosi Hina.Oluja sa orkanskim udarima, koja je prošle noći i jutros pogodila Zagreb, još nije dostigla svoj maksimum, a najgore se, prema prognozi meteorologa, tek očekuje.Zbog toga su otkazane brojne manifestacije, pa i sahrane.Večeras se očekuju udari vetra od oko pet do deset kilometara na sat jači nego jutros.U olujnom nevremenu lakše su povređene dve pešakinje.“Da, maksimum nas očekuje večeras! Udari će biti oko pet do deset kilometara na sat jači nego jutros”, kazao je meteorolog Kristijan Božarov za Jutarnji list i dodao da će vetar prestati tek u sredu.Bez obzira na izjave nadležnih službi Banjaluke da trenutno nema opasnosti od izlivanja Vrbasa, meštani koji žive uz reku u Lazarevu, i koji se sa strahom prisećaju kako je Vrbas tokom poplava uništio njihove domove i imovinu u munjevitom naletu vode, kažu da ne spavaju mirno ovih noći. Jutros su na smene obilazili Vrbas i zabrinuto gledali kako nivo vode raste, što su i zabeležili svojim fotografijama i snimcima.

Extraordinarily windy morning in Zagreb. Pieces of the hotel entryway were even being blown down. Checked into Croatia airlines just fine. Still, wow. pic.twitter.com/28jeTXJIoV — Detective PikaMuskrat (@muskrat_john) May 13, 2019

(D. L.)Nakon obilnih padavina na magistralnom putu Banjaluka - Čelinac može se videti zastrašujući prizor i ogromna količina smeća u reci Vrbanji, naročito plastičnih flaša.Na nekoliko kilometara pre Čelinca, Vrbanja nosi sve pred sobom, mesto nije naseljeno ali je zastrašujuće, piše Srpskainfo.Za sada ne izgleda da će se voda izliti iz korita, ali brinu obilne padavine najavljene za danas, noćas i sutra.Kritično je u mestu Bojići gde se izlila reka Jošavka, koja je poplavila više domaćinstava.Zbog ogromne količine kiše koja je pada, Jošavka se izlila na magistralni put Čelinac - Prnjavor preko Stare Dubrave.(Srpska Info)Reka Jošavka izlila se duž celog toka na području opštine Čelinac i zaplavila oko 20 domaćinstava, potvrđeno je iz Civilne zaštite RS.Reka se izlila i preko magistralnog puta Čelinac - Prnjavora kod Dubrave stare i saobraćaj na putnoj deonici Jošavka - Prnjavor je u prekidu.Na terenu su pripadnici Civilne zaštite i vatrogasci, koji prate situaciju i preduzimaju aktivnosti prema potrebi.Zbog obilne kiše i, prije svega površinskih voda, u Prijedoru je proglašen prvi stepen odbrane od poplave. Od naglog rasta vodostaja rijeka Miloševice i Puharske zaplavljeno je oko 200 stambenih objekata ii presječeni su putevi u zoni ovih vodotoka.Zbog ugroženosti naselja Topolik, Vrbice, Donji Orlovci, Raškovac, Čejreci i Puharska, gradski Štab za vanredne situacije proglasio je noćas prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava na području Prijedora.Površinske vode u opštini Novi Grad su se povukle. Kiša i dalje pada pa civilna zaštita, vatrogasci i komunalne službe dežuraju i izvršavaju svoje zadatke.Reka Una raste, ali je u koritu.U ostalim krajevima RS nema izlivanja vodotoka usljed kiše, navode iz Civilne zaštite RS, čije specijalizovane jedinice za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, sa pumpama velikog kapaciteta su u pripravnosti, kao i tim za prečišćavanje vode.O. M.Prema podacima Auto-moto saveza Republike Srpske zbog nevremena i kiše, koja intezivno pada, u većem delu Srpske saobraćaj se odvija otežano i usporeno po mokrim i klizavim kolovozima.Na regionalnom putu R-476 Čelinac-Dubrava Stara, u mjestu Grabovac i Bojići, došlo je do izlivanja vode, zbog čega se saobraćaj odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.Na planinskom prevoju Borja, došlo je do odrona na magistralnom putu M-4 Doboj-Banjaluka zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.Na regionalnom putu R-474 Doboj - Prnjavor u mestu Popovići reka Ukrina preti da se izlije na kolovoz, ali za sada je ovaj putni pravac prohodan.- Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-403a Cazin-Gata (u mestu Tržačka Raštela). Kritično je i u mestu Ćoralići, na magistralnom putu M-4.2 Cazin-Velika Kladuša, kao i na M-14 Srbljani-Bosanska Krupa - saopštio je AMS.O. M.