Jaki na mahove i olujni vetar duva u Zagrebu od nedelje uveče, a olujno nevreme zahvatilo je i druge delove Hrvatske.Na ulicama Zagreba u svim delovima grada jutros je mnogo polomljenih grana, stabala, razbacanih kanti za smeće ili drvenih štandova, ponegde su istrgnuti semafori. Interventne službe i vatrogasci su na terenu, a policija upozorava građane da ne izlaze van ako ne moraju, javlja Hina.Do jutros u 7 sati bilo je 140 intervencija širom Zagreba, kažu vatrogasci, a pozivi su sa još 50-tak adresa."Zbog jakog i olujnog vetra koji će i tokom današnjeg dana duvati na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, preporučuje se građanima da bez potrebe ne izlaze na otvoreno. Pogotovo se to odnosi na starije osobe i decu. Preporučujemo građanima da koriste javni prevoz. Takođe pozivamo građane da ne odlaze u okolno gorje", navodi se u upozorenju.Cele noći udari vetra u Zagrebu bili su oko 70 km na sat. Vatrogasci od juče imaju intervencija po celom gradu i na Sljemenu zbog srušenih stabala ili grana na saobnraćajnicama.Zbog srušenog drveća u prekidu je saobraćaj na Sljemenskoj cesti.Olujno nevreme zahvatilo je i druge delove Hrvatske, u Karlovcu je snažan vetar tokom dana čupao stabla, a Istramet javlja o bujicama u Istri nakon obilne kiše koja je tokom dana padala i u središnjem delu poluostrva.Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za gotovo celu zemlju zbog mogućnosti jakog vetra i ekstremnih količina padavina, prenosi Hina.Usled intenzivnih padavina u Prijedoru došlo je do povećanog vodostaja reka Miloševica i Puharska, zbog čega je oko 200 stambenih objekata poplavljeno i presečena je putna komunikacije u zoni ovih vodotoka.Naglo povećanje vodostaja reka Miloševica i Puharska u Prijedoru je izazvalo veliku štetu na domaćinstvima, a Gradski štab civilne zaštite sinoć je proglasio prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava na području grada, prenosi Klidž.ba.Kako Avaz.ba prenosi, očekivana količina padavina u većem delu BiH biće između 20 i 60 litara po metru kvadratnom.U centralnim, severnim područjima BiH i u Krajini očekuje se između 60 i 100 litara po metru kvadratnom.Auto-moto savez BiH upozorio je da su na deonicima kroz useke mogući odroni i savetuje se oprez.Na R-476 Čelinac - Dubrava Stara, u mestima Grabovac i Bojići, zbog izlivanja vode saobrćaj se odvija usporeno jednom trakom, prenela je Fena.

Extraordinarily windy morning in Zagreb. Pieces of the hotel entryway were even being blown down. Checked into Croatia airlines just fine. Still, wow. pic.twitter.com/28jeTXJIoV

— Detective PikaMuskrat (@muskrat_john) May 13, 2019