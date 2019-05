M.Stančić | 12. maj 2019. 15:15 | Komentara: 0

Stevo Pendarovski (56) inauguririsan je u nedelju na svečanoj sednica Sobranja Republike Severne Makedonije (RSM) za novog šefa države sa petogodišnjim mandatom. Pendarovski je prvi predsednik RSM posle promene imena države, potpisivanjem Perespanskog sprozazuma sa Grčkom, a peti od sticanja samostalnosti države izdvajanjem iz bivše jugoslovenske federacije.









Inauguraciji su prisustvovali i šefovi diplomatija Crne Gore Srđan Darmanović, Grčke Georgios Katrougalos, zamenici ministra spoljnih poslova Poljske Maciej Lang, Turske Faruk Kajmakči, kao i visoki pretstavnik kabineta predsednika Slovenije Boruta Pahora.









Svečanosti je prisustvovao sad već bivši predsednik Đorđe Ivanov, kao i prethodni predsednik Branko Crvenkovski, supruga poginulog makedonskog predsednika Borisa Trajkovskog.









Po svečanoj izjavi, Pendarovski, koji je prema Ustavu i vrhovni komandant oružanih snaga, u obraćanju u Sobranju istakao je da će biti predsednik svih građana, nezavisno na njihovu političku opredeljenost, spreman da pruži ruku opoziciji, i onih koji nisu glasali za njega, kao i onih politički neopredeljenih.









Ocenio je da RSM ima dobre odnose sa svim susedima, što je, kako smatra, posebno važno imajući u vidu geografski položaj ove zemlje i strukturu stanovništva. U tom smislu je naveo kao uputne primere dobre saradnje potpisivanje sporazuma RSM sa Bugarskom i Grčkom...





Foto Instagram







Novi predsednik RSM je najavio da će biti posvećen sprovođenju najvažnijih državnih interesa, da će povećati diplomatsku aktivnost kako bi država što pre postala članica NATO i otpočela proces pristupanja EU.





- Biću predsednik svih građana. Vreme je da zalečimo otvorene rane iz naše skorašnje prošlosti i realno da počnemo građansko pomirenje jer nemamo rezervnu otadžbinu koju možemo da nazovemo naš dom. Na tom putu želim da se založim bez ostatka, ne vodeći računaa o sopstvenom političkom rejtingu, zaključio je Pendarovski.









PROFESOR







Stevo Pendarovski rođen je 3. aprila 1963. u Skoplju. Diplomirao je 1987. na skopskom Fakultetu pravnih i političkih nauka, Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“, a doktorirao na Institutu za sociološka i političko pravna istraživanja istog univerziteta.

Na sednici koju je na albanskom jeziku vodio spiker parlamenta Talat Džaferi, Pendarovski je dao svečanu izjavu pred narodnim poslanicima, članovima Vlade, poglavarima verskih zajednica, načelnikom Generalštaba armije, predstavnicima diplomatskog kora, visokim gostima iz inostranstva – predsednicima Srbije Aleksandrom Vučićem, Bugarske, Rumenom Radevom, Albanije Ilirirom Metom, Kosova Hašijem Tačijem.Zvanična ceremoja primopredaje najviše funkcije u RSM, uz najviše vojne i državne počasti, potom je održana u predsedničkoj „Vili Vodno”, iznad Skoplja. Posle toga predsednik Pendarovski i dosadašnji šef države Ivanov održali su tet-a-tet razgovor.Pendarovski je na odvojenim bilateralnim susretima razgovorao sa predsednikom Srbije Vučićem, Bugarske Radevom, Albanije Metom, Kosova Tačijem...U proteklih 11 godina bio je profesor skopskog Univerziteta „Amerikan koledž“, gde je predavao Međunarodnu bezbednost, Međunarodne odnose, Uvod u politiku, Globalizaciju, Geopolitiku, Spoljnu politiku SAD, Spoljnu i bezbednosnu politiku EU i predmet Male države u svetskoj politici.Od 1998-2001. bio je načelnik Uprave za analitiku i istraživanje i portparol MUP-a. Od 2001-2004. savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika države. Potom do 2005. predsednik Državne izborne komisije. Do 2009. je savetnik za spoljnu politiku predsednika države. Poslanik u parlamentu je bio 2016. do 2017. a potom je naznačen za nacionalnog koordinatora za NATO.